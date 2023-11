Kate Middleton in tuta mimetica coi soldati: Carlo la nomina colonnello

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Re Carlo ha conferito a Kate Middleton un nuovo titolo Colonnello dei Dragoni della Regina. E la Principessa del Galles si è subito immedesimata nel nuovo ruolo presentandosi tra i soldati in tuta mimetica e caschetto alle esercitazioni militari.

Kate Middleton, colonnello dei Dragoni della Regina

Dopo il toccante discorso che Carlo ha fatto in Kenya dove ha definito Kate “la mia amata nuora”, ha dimostrato coi fatti la sua stima per lei quando la scorsa estate le ha conferito un ulteriore incarico all’interno della Monarchia e Lady Middleton si è dimostrata all’altezza della situazione.

Fonte: Getty Images

Mentre suo marito William è andato a Singapore dove è stato vittima dell’umidità, Kate Middleton è andata tra i soldati e si è lanciata con entusiasmo nelle esercitazioni militari, indossando tuta mimetica, casco e occhiali protettivi. La Principessa è salita su un’auto blindata e ha osservato il funzionamento della piattaforma per armi ad alta mobilità Jackal 2. E il suo entusiasmo era a mille.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e il blazer nero

Prima di sfoggiare la sua tuta mimetica e di toccare con mano com’è la vita dei militari, Kate ha incontrato alcuni rappresentanti del reggimento con le loro famiglie e si è intrattenuta con loro. La Principessa del Galles è elegantissima. Ha indossato in via del tutto eccezionale un completo nero, colore riservato al lutto. Particolarmente degno di nota il blazer che porta sopra un dolcevita. La scelta di vestirsi di nero non è casuale, infatti Kate ha appuntato la spilla a forma di papavero rosso. Il simbolo è stato utilizzato dal 1921 per commemorare i militari morti in guerra, e i membri della famiglia reale indossano l’accessorio a novembre con l’avvicinarsi del Giorno della Memoria.

Kate Middleton, chi sono i Dragoni della Regina

È la prima volta che Kate visita le Queen’s Dragoon Guards. Il corpo è stato formato nel 1959 dalla fusione dei due reggimenti di cavalleria, il 1° King’s Dragoon Guards e il Queen’s Bays. I Dragoni sono specializzati nella ricognizione: l’arte di scovare il nemico e capire come opera. Si sono spostati in tutto il mondo, più recentemente sono stati schierati in Mali come parte di un’operazione di mantenimento della pace.