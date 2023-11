William a Singapore finisce nella giungla: l’incidente con la camicia è imbarazzante

Il viaggio di William a Singapore sta volgendo al termine – aggiungiamo con suo grande dispiacere – ed è arrivato anche per lui il primo momento davvero imbarazzante. Il Principe passeggia nella giungla ed è costretto a metà escursione a cambiarsi la camicia a causa della fortissima umidità. Anche i Reali sudano dunque?

William, bilancio positivo a Singapore senza Kate Middleton

William non può che essere soddisfatto del suo tour a Singapore senza Kate Middleton. È stato accolto in trionfo al suo arrivo, le foto della bimba che gli morde il dito hanno intenerito l’intero mondo, facendolo diventare un eroe, ha potuto praticare sport senza essere inesorabilmente sconfitto dalla sua implacabile mogliettina, ha conquistato una delle donne più affascinanti del pianeta, Cate Blanchett, in occasione dell’Earthshot Prize, mentre la star britannica Hannah Waddingham ha fatto carte false per poter sfilare con lui sul green carpet.

William, increscioso imprevisto nella giungla

Ora gli restava solo di fare un giretto nella giungla per completare il suo tour a favore dell’ambiente. Ed è proprio lì che è stato vittima di un imprevisto sconveniente per il protocollo di Corte. Stando al cerimoniale, i membri della Famiglia Reale non possono mostrare in pubblico certi gesti e atteggiamenti che vengono considerati privati. Così come è vietato loro, almeno finché era viva la Regina Elisabetta, esternalizzare i loro sentimenti in particolare coi propri partner, non possono farsi vedere mentre compiono gesti che normalmente sono considerati del tutto accettabili. Per esempio non possono togliersi cappotti o giacche in pubblico, questo è un comportamento considerato sconveniente.

Fonte: Getty Images

A William nella giungla è capitato di peggio. Complice l’umidità eccessiva, il Principe ha sudato parecchio e certo non è accettabile che si mostri con la camicia madida durante una visita ufficiale. Quindi è stato costretto a cambiarsi, procurando non poco disagio al suo staffa che si è ovviamente dovuto organizzare per permettergli questo veloce cambio di look, senza però che occhi indiscreti ne fossero testimoni.

William è stato accompagnato nella Riserva Naturale di MacRitchie dal vice primo ministro del paese Lawrence Wong. I due hanno discusso dell’ambiente e della natura che li circondava. Hanno anche parlato del ruolo di Singapore che ha come obiettivo quello di diventare “Città nella natura”.

Fonte: Getty Images

Il Principe si è entusiasmato per tali discorsi, il tema dell’ambiente gli è molto caro e ha ereditato la passione per l’ecologia da suo padre Carlo. Alla fine ha invitato Mr Wong a Londra. Ma durante il percorso nella giungla, l’umidità lo ha tradito. Sono comparse piccole macchie di sudore sulla camicia che hanno costretto il marito di Kate a fare un veloce cambio d’abito.