Il GF Vip 6 si farà: Signorini rivela a Zorzi chi vorrebbe nel reality

Il Grande Fratello Vip 6 si farà. Dopo le prime indiscrezioni, Alfonso Signorini ha confermato che la produzione è già all’opera per la nuova edizione del reality e ha rivelato a Tommaso Zorzi qualche dettaglio in più. Soprattutto a proposito di una concorrente che starebbe “corteggiando” da diverso tempo.

Il direttore di Chi è stato ospite della seconda puntata de Il Punto Z, il format di Mediaset Play che vede per la prima volta il vincitore del GF Vip 5 nelle vesti di conduttore. Il 2021 è un anno decisamente fortunato per l’influencer che, dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, continua a rimanere sulla cresta dell’onda. In queste settimane, infatti, è impegnato come opinionista negli studi dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e nelle vesti di ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Tornando a Signorini, le sue parole sono state più che chiare: “Abbiamo già fatto le prime riunioni per il Grande Fratello Vip 6: dobbiamo già pensare al prossimo cast“. Confermate, dunque, le prime indiscrezioni che parlavano del ritorno del reality il prossimo autunno 2021, probabilmente con inizio nel mese di settembre. Ed è confermata ufficialmente anche la conduzione di Alfonso Signorini, reduce dall’edizione più lunga del GF Vip nella storia del reality.

Non si sa attualmente chi saranno gli opinionisti a cui passerà lo scettro retto da Pupo e Antonella Elia, pungenti e importanti nella quinta edizione. Signorini ha affermato di essere già all’opera per decidere chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia, ma si è sbilanciato con Zorzi su una concorrente che in particolare vorrebbe tra gli inquilini.

“Ti faccio un nome, devi metterci una buona parola: voglio tua sorella Gaia a tutti i costi“, ha dichiarato il conduttore del reality al bel Tommy. Nel mirino, quindi, ci sarebbe proprio la sorella minore dell’influencer, alla quale è molto legato. La conosciamo perché è intervenuta al GF Vip 5, su richiesta di Alfonso Signorini, quando Tommaso Zorzi stava vivendo un momento di crisi all’interno del reality. Su Instagram la bellissima Gaia ha seguito con attenzione le vicende del fratello nella Casa più spiata d’Italia e non ha mai nascosto la gioia per il rapporto di amicizia che si è instaurato tra Tommy e Francesco Oppini.

Sembra che Signorini stia corteggiando Gaia Zorzi da diverso tempo. Il conduttore ha già chiesto alla sorella di Tommy di partecipare al GF Vip, ma lei avrebbe rifiutato perché non si sentiva pronta per questo passo. Chissà se questa volta il conduttore riuscirà ad averla nel cast.