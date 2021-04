Isola dei Famosi 2021, le pagelle del 12 aprile

editato in: da

Isola, sirenette a confronto: Playa Reunion contro Playa Esperanza. Chi vince?

Dopo una breve pausa, l’Isola dei Famosi torna in onda con una diretta scoppiettante e ricca di momenti emozionanti. Tanti i confronti: da quello fra Awed e Vera Gemma, a quello fra Akash Kumar e Tommaso Zorzi, sino allo scontro dei naufraghi con Camilla, la figlia di Brando Giorgi pronta a difenderlo dallo studio dello show. llary Blasi, come sempre, si è dimostrata all’altezza, tenendo alto il ritmo della puntata e alimentando dinamiche interessanti.

Scopriamo le pagelle e i voti ai momenti clou della puntata del 12 aprile dell’Isola dei Famosi.

BRANDO GIORGI – Quando il gruppo si scaglia contro una sola persona non è mai bello. Era accaduto con l’Isola di Raz Degan e accade, ancora una volta, con Brando Giorgi. L’attore ha deciso di allontanarsi dal gruppo dopo che non è riuscito a legare con nessuno dei concorrenti. Al centro della puntata il suo comportamento, ma anche le accuse mosse da Valentina Persia e Ubaldo Lanzo. “Il mio primo giorno all’Isola è partito male – ha confessato l’attore – […] Angela ha provato a convincermi dicendomi che tutti fanno fatica a stare nel gruppo. Però non è nel contratto che si debba stare per forza in gruppo quindi ho ritenuto opportuno isolarmi. Volevo provare la mia isola da solo”. Si tratta di una strategia, come ha accennato Zorzi, oppure di una scelta sincera? Per ora è difficile capirlo, di certo “l’uno contro tutti” non è mai piaciuto al pubblico. VOTO: 6.

AWED – Lo youtuber cambia in continuazione idea e sembra più preoccupato a schierarsi con chi è più forte, piuttosto che a raccontarsi al pubblico. Lo dimostra il confronto con Vera Gemma in cui, di fatto, Awed si è rimangiato le sue critiche nei confronti dell’attrice con cui aveva legato all’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi. “Ci troviamo in una situazione strana – si è giustificato -. Qui tutto è decontestualizzato, amplificato, è la mia prima esperienza televisiva. Tu sei una persona fondamentale per me qui. Mi sono lasciato trascinare da un moto di sconforto”. Il confronto è terminato con le scuse del ragazzo e un abbraccio, ma una cosa è certa: la coerenza paga sempre e in Awed sembra mancare. VOTO: 5.

AKASH KUMAR – Tornato nello studio dell’Isola dei Famosi dopo l’addio all’Honduras, Akash ha affermato di sentirsi cambiato e di aver vinto una sfida con se stesso. Le sue parole però non hanno convinto Tommaso Zorzi, dando vita a uno scontro. “Rimanendo là ti saresti evitato tutta una serie di dichiarazioni che hai fatto qua e che non sono piaciute a nessuno e a me in primis – ha detto l’opinionista -. E poi avevi realmente la possibilità di vincere la tua Isola, che non si vince in tre giorni. Avresti avuto l’opportunità di fare il tuo percorso e di crescere, io voglio credere che tu sia un Akash nuovo, ma non ti vedo molto diverso da come eri sull’isola”. Il modello ha reagito male: “Tu mi hai attaccato in ogni puntata e io a un certo punto mi sono stufato. Fare sette giorni sull’isola è come fare sei mesi del Grande Fratello. Te lo posso assicurare. L’isola è veramente dura, non è come quello che hai fatto tu”. A sedare il confronto Ilary Blasi, che ha chiesto a Zorzi di respirare e non arrabbiarsi. VOTO: 4.