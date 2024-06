“Isola dei Famosi chiude”, è scontro tra Mediaset e la produzione

Fonte: IPA Vladimir Luxuria ha condotto L'Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024 con Vladimir Luxuria si è rivelata un flop. Puntata dopo puntata il reality show ha registrato ascolti negativi e le varie vicende dei naufraghi non hanno generato alcun tipo di interesse nei telespettatori. Questo ha portato, secondo le ultime indiscrezioni, ad uno scontro tra Mediaset e Banijay, la casa di produzione del programma. Al centro della disputa proprio la scelta di cambiare conduttrice dopo gli ultimi tre anni con Ilary Blasi. Una situazione non facile che fa apparire piuttosto incerto il futuro del format, che potrebbe sparire definitivamente dal palinsesto di Canale 5 dopo quasi dieci anni.

L’Isola dei Famosi cancellato per sempre da Mediaset?

Non è di certo una novità dell’ultima ora: gli ascolti e la stampa hanno bocciato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, crollata al 12% di share. Numeri che, stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, “hanno acceso lo scontro dietro le quinte tra i vertici Mediaset e la società di produzione Banijay”. “Il Biscione ha deciso di puntare con forza su Vladimir Luxuria, nome che fin dall’inizio non aveva convinto i detentori del format. A Mediaset però trovano riduttivo far cadere la responsabilità solo sulla conduttrice, assicurando che tutti gli altri aspetti sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay”.

Cosa significa questo in pratica? Che tali “tensioni potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione. L’Isola dei Famosi si prepara a sbarcare su altre reti?”. Mediaset starebbe infatti valutando di dire addio allo show che aveva acquistato nel 2015 dopo gli sfavillanti esordi in Rai con Simona Ventura per dare spazio ad altri programmi, come ad esempio La Talpa, che da tempo viene chiesta a gran voce da pubblico e addetti ai lavori.

Ilary Blasi torna a condurre L’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi potrebbe traslocare altrove dopo l’ultima disastrosa edizione a Mediaset. Una voce che circola sul web già da qualche mese: “La famosa società di produzione ha già richieste per un format che ha mercato. L’Isola dei Famosi 2025 dunque in ogni caso con Ilary Blasi, a Canale 5 o altrove”, ha sussurrato qualche tempo fa TvBlog. Ci sarebbe dunque la volontà di riportare alla conduzione l’ex moglie di Francesco Totti, sostituita quest’anno da Vladimir Luxuria per volere di Pier Silvio Berlusconi, che ha iniziato a rivoluzionare le sue reti con volti nuovi.

Proprio di recente la Luxuria ha rimarcato di non aver soffiato il posto a nessuno: “Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di…Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede“, ha detto l’ex concorrente e opinionista, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Blasi.

Per qualcuno L’Isola dei Famosi potrebbe approdare a Nove, dove sono già arrivati due big della televisione italiana come Fabio Fazio e Amadeus. Ma Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare Mediaset? La conduttrice romana sarebbe in lizza anche per presentare La Talpa, che potrebbe andare in onda dopo il Grande Fratello di Alfonso Signorini.