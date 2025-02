Isola dei Famosi, “Mediaset potrebbe cancellare lo show”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi

Il futuro de L’Isola dei Famosi appare tutt’altro che roseo. A pochi mesi da quella che dovrebbe essere la data di messa in onda dello show, le sorti del reality sembrano appese a un filo: tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando addirittura di cancellarlo dal palinsesto.

Mediaset, addio all’Isola dei Famosi?

Brutte notizie per i fan de L’Isola dei Famosi: la nuova edizione dello show sarebbe dovuta partire, come di consueto, in primavera, ma Mediaset starebbe pensando di cambiare le carte in tavola. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, i vertici di Cologno Monzese vorrebbero cancellare il reality dal palinsesto di Canale 5: “News: salta L’Isola dei Famosi?” ha scritto il popolare autore televisivo su X. Un’indiscrezione che, alla luce dei risultati deludenti dell’ultima edizione del programma, appare tutt’altro che infondata.

La scorsa stagione dell’Isola, condotta da Vladimir Luxuria, si era infatti rivelata un vero e proprio flop in termini di ascolti e dinamiche di gioco. Un insuccesso che potrebbe aver scoraggiato gli investitori pubblicitari e l’azienda, visto che un reality di questo tipo richiede un’organizzazione e un budget molto elevato. Anche la scelta di inserire nel palinsesto di Canale 5 un nuovo reality nei prossimi mesi potrebbe esser letto come una vera e propria “sostituzione”: in primavera, infatti, è prevista la messa in onda di The Couple, la cui conduzione è affidata ad una storica presentatrice dell‘Isola dei Famosi, ovvero Ilary Blasi.

Il toto-conduttori dell’Isola dei Famosi

Solo la scorsa settimana un altro celebra portale, Dagospia, aveva parlato di una possibile conduzione di Alfonso Signorini: “Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare ad Alfonso Signorini anche la conduzione de L’Isola dei Famosi. L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta” aveva scritto Roberto D’Agostino. Un’ipotesi che non aveva raccolto il consenso del popolo social, anche alla luce dei risultati altalenanti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Ma quello dell’ex direttore di Chi è solo l’ultimo nome, in ordine di tempo, ad essere stato associato al famoso reality. Prima di lui si era parlato di un possibile approdo all’Isola di Veronica Gentili, che piace molto a Piersilvio Berlusconi, e prima ancora di Diletta Leotta. A giocare contro la candidatura della giornalista sportiva, tuttavia, sarebbe stato il flop de La Talpa. Infine, qualcuno aveva ipotizzato un ritorno di Ilary Blasi, che per molti anni è stata conduttrice dello show: a lei, tuttavia, Mediaset ha affidato il nuovo reality dei sentimenti The Couple, che andrà in onda proprio nel periodo tradizionalmente associato alla messa in onda dell‘Isola dei Famosi.

Nessuna indiscrezione, invece, sul versante “naufraghi“: a quanto pare, complici gli ascolti poco confortanti dell’ultima edizione e le numerose privazioni a cui sono sottoposti i concorrenti del reality, molti vip avrebbero già risposto con un sonoro “no” alle proposte di Mediaset. Un quadro tutt’altro che esaltante, che sembra in parte confermare quanto annunciato da Gabriele Parpiglia: che l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, per quest’anno, sia destinato a sfumare?