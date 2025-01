Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul ritorno di Ilary Blasi (a una condizione)

Rivedremo Ilary Blasi all'"Isola dei Famosi"? Un sogno per i tanti affezionati del reality show, ma non è l'unico nome alla conduzione

Fonte: IPA Ilary Blasi

È ancora presto per parlare della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, eppure iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla conduzione e al cast. Teoricamente, come da previsione, l’Isola torna in onda dopo la fine del Grande Fratello. Ma ci sono molti aspetti in fase di allineamento, tra cui proprio la conduttrice: a chi affidare il post Vladimir Luxuria? Potrebbe tornare l’iconica Ilary Blasi, dopo che sta riscuotendo un successo stellare con la serie Ilary, arrivata dopo Unica?

Isola dei Famosi, le indiscrezioni sulla conduttrice: il ritorno di Ilary Blasi

A parlare di un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi è TvBlog. “All’interno di Mediaset solo un nome pare più adatto. Sarebbe quello di un ritorno, esattamente stiamo parlando di Ilary Blasi”. In effetti, l’ultima edizione dell’Isola non ha ottenuto gli ascolti sperati. Vladimir Luxuria ha cercato di prendere le redini dello show, passando da opinionista a conduttrice. Ma alla fine lo share non l’ha premiata, e Pier Silvio Berlusconi stesso ha ammesso di attendersi un cambiamento profondo per l’Isola.

E se “Banijay accoglierebbe a braccia aperte” la Blasi, ci sono però diversi nomi che circolano, stando a quanto riportato. Uno è quello di Elenoire Casalegno, già noto negli ultimi mesi, e l’altro è Federica Panicucci. Due grandi donne che comunque potrebbero fare la differenza per il reality e provare a riportarlo ai fasti di un tempo. Ma per Banijay la Blasi sarebbe la scelta più indicata, il “nome giusto per la conduzione”.

Anche perché di fatto c’è una condizione. Dati alla mano, il reality ha perso molto terreno e non ha più il fascino di un tempo. Quindi, Banijay ha tutta l’intenzione di fare l’Isola, ma a una condizione: “Solo se avrà una conduttrice e un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla”. Secondo Alberto Dandolo per Oggi, si fanno già i primi nomi dei possibili naufraghi, tra cui Sylvie Lubamba. Potrebbe partecipare Loris Karius, stando invece a Gabriele Parpiglia. Il cast, dunque, inizia a prendere forma.

Ilary Blasi, la rinascita dopo la separazione e l’inizio di una “Second Life”

Per Ilary Blasi, quella che sta vivendo oggi è una “Second Life”. Il successo ottenuto da Ilary, la serie Netflix, parla da solo: la conduttrice si è mostrata nella sua quotidianità, ha parlato apertamente del suo nuovo compagno, Bastian. E ha persino iniziato a studiare Criminologia (da sempre è una grande sostenitrice di Chi l’ha visto? e di Federica Sciarelli). Potrebbe essere ancora interessata a tornare in televisione e a riprendere un impegno come l’Isola, dopo aver rifiutato La Talpa?

“È difficile spiegare, secondo me ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i ‘no’ che dico, e prendo un rischio, ma vado a istinto”, ha rivelato a Chi. Di certo la Blasi al momento non sembra intenzionata a tornare alla conduzione. Mai dire mai, e la condizione posta da Banijay potrebbe garantirle un maggior appoggio da parte di Mediaset.