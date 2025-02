Isola dei Famosi, Alfonso Signorini verso la conduzione: l’indiscrezione

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Alfonso Signorini pronto al raddoppio. Secondo alcune indiscrezioni, i vertici di Mediaset avrebbero deciso di affidare al conduttore del Grande Fratello un altro popolare reality di Canale 5: l’Isola dei Famosi. Archiviati i nomi di Veronica Gentili e Diletta Leotta, l’ex direttore di Chi sarebbe in pole position per raccogliere il testimone di Vladimir Luxuria.

Alfonso Signorini approda all’Isola dei Famosi?

Il futuro sorride ad Alfonso Signorini. Nonostante gli ascolti altalenanti del suo Grande Fratello, Mediaset sarebbe decisa a puntare su di lui per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. L’indiscrezione arriva da Dagospia, fonte piuttosto attendibile: “Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare ad Alfonso Signorini anche la conduzione de L’Isola dei Famosi“si legge sul portale.

“L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta” riporta ancora Roberto D’Agostino. Una notizia decisamente inaspettata, che non sembra tuttavia incontrare i favori del pubblico: sui social, infatti, in molti hanno espresso il proprio disappunto, invocando a gran voce il ritorno di Ilary Blasi al timone dello show. Non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio de L’Isola dei Famosi, ma la messa in onda dovrebbe collocarsi, come di consueto, tra i mesi di aprile e giugno.

L’Isola dei Famosi, chi potrebbe sostituire Luxuria

L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 a partire dalla prossima primavera. Se non circolano ancora indiscrezioni sui concorrenti che potrebbero far parte del cast, si sono invece susseguite diverse ipotesi per quanto riguarda il conduttore del reality. L’ultima edizione del programma, con Vladimir Luxuria promossa alla conduzione dopo aver ricoperto per anni il ruolo di opinionista, non aveva premiato in termini di ascolti, e i vertici di Mediaset sono intenzionati a puntare su un nuovo volto al timone dello show. Inizialmente si era parlato di Diletta Leotta, già scelta per il rilancio de La Talpa. Il flop del programma, tuttavia, non ha giocato a favore della giornalista, che non rientrerebbe più tra le principali candidate alla conduzione dell’Isola.

Successivamente, si era parlato di Veronica Gentili, molto apprezzata da Piersilvio Berlusconi e reduce dal successo de Le Iene, che l’ha vista riuscire nella difficile impresa di sostituire Belen Rodriguez. Le ultime indiscrezioni, tuttavia, vedrebbero Alfonso Signorini molto vicino alla conduzione: un vero e proprio attestato di fiducia da parte di Mediaset, che sembrerebbe aver individuato nel giornalista il proprio uomo di punta dei reality dopo l’epoca d’oro (in termini di ascolti) di Barbara D’Urso.

La storica conduttrice de L’Isola dei Famosi in casa Mediaset, Ilary Blasi, dovrebbe tornare invece in prima serata con un altro format. Il programma si intitola The Couple, ed è un singolare mix di competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Protagonisti del programma saranno personaggi noti e persone comuni: fidanzati, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. Chi vincerà la guerra dei reality di primavera?