Il punto Z con Tommaso Zorzi: quando inizia, gli ospiti e dove va in diretta

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Tommaso Zorzi e il suo Punto Z rappresentano il prodotto di punta di Mediaset Play: da mercoledì 7 aprile sarà possibile deliziarsi in compagnia del vincitore del GF Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Il Punto Z è l’esordio alla conduzione di Zorzi, che ha conquistato il pubblico con il suo charme e le battute taglienti.

Uno show che promette di tenervi incollate allo schermo: la prima puntata, infatti, inizia in modo scoppiettante, con due ospiti d’onore. Un late show che ha l’obiettivo di intrattenere e al contempo di offrire giochi e varietà. Molto divertente sarà il “Golden Social“, un momento di svago in cui saranno protagonisti i Social Network.

Tommaso commenterà alcuni dei meme o delle frasi divenute virali sui social, con il suo solito spirito. Ci sarà anche un ritorno molto gradito, che riprenderà il gioco dei fagioli di Raffaella Carrà: in ogni puntata de Il Punto Z, un ospite dovrà indovinare il numero di piselli presenti all’interno di un barattolo.

Gli ospiti della prima puntata de Il Punto Z saranno Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Costanzo avrà un ruolo chiave, offrirà un vero e proprio “battesimo” a Zorzi, che lo consacrerà tra i nuovi conduttori del momento. Lo show di Zorzi è prodotto da RTI; una collaborazione in cui sono presenti anche i nomi di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello.

Giulia Salemi, invece, risponderà a tutte le domande “di fuoco” del conduttore, che cercherà di farle rivelare dei segreti e curiosità sulla sua vita. Inoltre, Tommaso le sottoporrà dei tweet su di lei, alcuni positivi, altri negativi, che commenteranno insieme. Infine, ci sarà la Tommy Card: Giulia scriverà un biglietto da leggere solo a fine puntata.

Molto interessante la sigla del Punto Z, “Sugli Sugli Bane Bane“, in cui si potranno ammirare alcuni noti femminili della TV italiana e in particolare dell’Isola dei Famosi, ovvero Ilary Blasi, la conduttrice, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, opinioniste.

Zorzi è indubbiamente lo showman per eccellenza: sin dal suo esordio nella prima stagione de La Riccanza all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la sua carriera televisiva è in netta ascesa. Gli spettatori aspettano pazientemente i suoi interventi per l’Isola dei Famosi 2021. Il carattere, la personalità e il modo di porsi lo hanno reso un personaggio gradito e molto apprezzato.

Durante la sua permanenza nella casa del Gf VIP, Zorzi aveva avuto modo di avvicinarsi a Stefania Orlando: il loro rapporto di amicizia sta continuando anche al di fuori delle mura della casa più spiata d’Italia. E adesso, con la nuova avventura de Il Punto Z, in onda da mercoledì 7 aprile alle 20.45 su Mediaset Play, Tommaso segna un altro goal nella sua carriera, con la sua prima prova da conduttore.