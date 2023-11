William a Singapore sostituisce Kate Middleton con un’altra Cate

Kate Middleton non ha voluto accompagnare William a Singapore in occasione dell’Earthshot Prize 2023 e lui si è dovuto consolare come poteva, scegliendo come partner una star internazionale, affascinante e bellissima, che ha praticamente lo stesso nome di sua moglie, Cate Blanchett. Anche se, a dir la verità, non è l’unica bionda seducente che si è ritrovato al suo fianco in questa occasione speciale.

William sul palco dell’Earthshot Prize con Cate Blanchett

William a Singapore ha trionfato in tutti i sensi. Dopo essere stato osannato dalla folla e morso dai una sua piccola fan, è stato conteso da due bellissime donne, Cate Blanchett e Hannah Waddingham, sul palco dell’Earthshot Prize. Le foto ritraggono il Principe del Galles in brodo di giuggiole accanto alla diva di Hollywood e musa di Armani. E come dargli torto. Tra l’altro, è nota la passione che fin dalla adolescenza per attrici e top model.

Così, ecco William sorridere quasi estasiato mentre posa accanto a Cate Blanchett e mentre scambia con lei delle battute che sembrano davvero divertirlo molto. Cate è magnifica nel suo tailleur scintillante, composto da giacca, pantaloni a zampa d’elefante e gilet tutti glitterati. William ha fatto presto a sostituire sua meglio Kate con un’altra Cate che tra l’altro indossa il look preferito dalla Principessa del Galles, il tailleur pantaloni.

Fonte: Getty Images

William non sente la mancanza di Kate Middleton

Di certo William non sembra sentire la mancanza di Kate Middleton rimasta in Inghilterra a curare i figli, in particolare il primogenito George che sta seguendo nei suoi primi esami scolastici importanti. Questa è la motivazione ufficiale del Palazzo. Il Principe del Galles senza sua moglie ha trovato altra compagna alla serata di gala a Singapore. Non solo la bellissima Cate Blanchett si è intrattenuta con lui, ma anche la statuaria Hannah Waddingham ha avuto il privilegio di sfilare con Will sul green carpet, facendo le veci di Lady Middleton.

Hannah, famosissima attrice britannica di musical, ha catalizzato l’attenzione indossando un imponente abito da sera nero glitterato, senza spalline, con scollatura a cuore che esaltava il décolleté perfetto. E il Daily Mail osserva che lei si è insinuata al fianco del Principe sul tappeto verde.

Fonte: Getty Images

William col completo di velluto

William per non sfigurare tra tante bellezze ha indossato un elegantissimo completo da sera in velluto verde. Potremmo dire il solito ensemble verde bosco che recupera dal suo armadio ogni volta che deve andare a un gala a tema green. Ma questa volta niente pantofoline griffate, sostituite da un più pratico paio di scarpe stringate. Certo, avremmo preferito commentare l’abito da sera di Kate che avrebbe dato più soddisfazione ma il Principe del Galles ha fatto di tutto per non far sentire troppo la mancanza di sua moglie. E soprattutto lui sembra davvero felice di essersi ritagliato una “vacanza” tutta per sé.