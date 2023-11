William è volato a Singapore senza Kate Middleton in occasione dell’Earthshot Prize. Appena giunto a destinazione dopo un volo di 13 ore, la folla lo ha letteralmente acclamato. E proprio mentre salutava la gente venuta ad accoglierlo, il Principe è stato vittima di un incidente davvero divertente. Una bimba di appena 8 mesi, Albane Costa, gli ha “morso” il dito.

William acclamato dalla folla a Singapore

Anche se non è la prima volta che William riceve un’accoglienza particolarmente calorosa durante le sue trasferte, nemmeno lui si sarebbe aspettato di essere ricevuto con tale entusiasmo a Singapore. La folla lo ha davvero osannato, tanto che il Daily Mail parta di una vera e propria Wills-mania, a dimostrazione che il futuro Re britannico è quasi più amato di quello attuale. Infatti, suo padre Carlo suscita sempre atteggiamenti contrastanti, c’è chi lo apprezza per i suoi modi spontanei e semplici e chi invece lo giudica così debole da poterlo prendere in giro o criticarlo, come è avvenuto recentemente anche nel suo viaggio con Camilla in Kenya.

William è stato davvero assalito, in senso positivo dalla folla, che ha manifestato tutto il suo affetto per lui. E lui ha contraccambiato, fermandosi a salutare, stringere le mani, posare per dei selfie, scambiare qualche battuta con la gente. E tutto questo è successo anche se sua moglie Kate Middleton non lo accompagnava. Di solito infatti se lei è presente catalizza tutta l’attenzione della gente comune e dei media. Ma evidentemente Will ha ereditato un po’ del fascino di sua madre Diana che sapeva conquistare il cuore delle persone.

Fonte: Getty Images

William morso al dito

Insomma tutti pazzi per il Principe William, anche la piccola Albane Costa, di appena 8 mesi, tra le più piccole fan ad accogliere a Singapore il marito di Kate Middleton. Will si è avvicinato alla mamma della bimba per salutarla. E la piccola subito ne ha approfittato per prendere tra le mani il dito del Principe e ovviamente se lo è messo in bocca. Il futuro Re è apparso molto divertito dal divertente incidente e ha lasciato fare alla sua più tenera fan. In fondo, è un padre di famiglia anche lui.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton dispiaciuta per non essere a Singapore

Intanto, arrivato a Singapore William ha voluto subito giustificare l’assenza di Kate. Durante il discorso che ha tenuto a un incontro sull’ambiente ha voluto scusarsi a nome di sua moglie. Queste le sue parole: “Sono felice di essere tornato a Singapore, sono passati 11 anni da quando Catherine e io abbiamo fatto visita qui a nome della mia defunta nonna, in occasione del suo anno del Giubileo di Diamante”. E ha proseguito: “Devo dire che Catherine è molto dispiaciuta di non poter essere qui, sta aiutando George nella sua prima serie di esami importanti”.

Fonte: IPA

Ma intanto William se la spassa senza Kate. Finalmente ha potuto praticare dello sport senza entrare in competizione necessariamente con lei. E così eccolo felice mentre partecipa a una gara di dragon boat sul fiume Kallang e si impegna con tutte le forze a remare veloce. Questa volta non è arrivato secondo dietro la bella Lady Middleton che quando si tratta di gare sportive non gliene dà vinta una.