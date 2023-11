Carlo e Camilla in Kenya: lo scivolone del Re e la gaffe imperdonabile della Regina

Carlo e Camilla sono ancora in Kenya e ne combinano di tutti i colori. Il Re scivola su una striscia d’erba finta e per poco non finisce a terra. Mentre sua moglie dà il biberon all’elefantino indossando un abito animalier e poi fa una gaffe imbarazzante sui soldi mentre visita il mercato di Nairobi. Insomma, non si smentiscono mai, ma proprio per questo loro modo di fare così spontaneo, suscitano tenerezza e apprezzamenti.

Carlo scampa a una caduta rovinosa a Nairobi

Al loro arrivo in Kenya abbiamo visto Camilla alle prese col solito vento birichino e Carlo commuoversi con grossi lacrimoni agli occhi, eccoli di nuovo in azione mentre visitano vari siti di notevole interesse nel Paese ospitante. Questo viaggio è particolarmente significativo per l’augusta coppia, perché è il primo che compiono in uno Stato del Commonwealth da Re e Regina. E di certo l’immagine che stanno dando è quella di una nuova Monarchia meno formale e più gaffeur, perché di fatto succede davvero di tutto alle Loro Maestà.

Il povero Carlo III, che il prossimo 14 novembre compirà 75 anni, è stato vittima di una lastra di vetro che per poco non lo ha fatto ruzzolare a terra con conseguenti gravi danni fisici e di immagine. Il Re e la Regina, il primo novembre, stavano visitando il cimitero Kariokor della Commonwealth War Graves Commission a Nairobi, quando Carlo è inciampato perché la sua scarpa è rimasta incastrata tra due strisce d’erba finte. Camilla, che gli era accanto, ha allungato rapidamente la mano per evitare che finisse a terra. Prontamente il Re l’ha afferrata, si è raddrizzato, ha indossato gli occhiali da sole e ha proseguito a camminare come se nulla fosse accaduto.

Carlo, il toccante discorso per Kate Middleton

Carlo ha poi commosso tutti quando durante uno dei suoi discorsi ha ricordato il momento in cui tutto è cambiato per il futuro della Monarchia britannica, ossia quando dopo anni di fidanzamento suo figlio William ha finalmente deciso di sposare Kate Middleton, definendola “la mia amata nuora”. Una nota di stima pubblica per la Principessa del Galles del tutto inaspettata, con la quale evidentemente il Sovrano ha voluto ribadire l’unità della Famiglia Reale, almeno tra i membri senior, e la sua totale fiducia nei futuri Sovrani, sottolineando la solidità della Corona. A tutto ciò si aggiunge chiaramente un sincero affetto personale per la moglie di suo figlio che lo ha salvato in diverse occasioni.

Camilla dà il biberon agli elefanti

Il Re però non è l’unico protagonista di questo viaggio. Infatti, la Regina consorte ha saputo fa parlare di sé. A cominciare dalle tenerissime immagini di lei mentre dà il biberon a un cucciolo di elefante, indossando un abito animalier, si tratta del modello Liberty in cotone con stampa di elefanti e pavoni, firmato Fiona Clare, che ha abbinato a dei comodi stivaletti stringati e a una borsa in rafia.

Camilla resta senza soldi per lo shopping

Dopo questo momenti di tenerezza e la visita al Brook Donkey Sanctuary, il rifugio per asini di Nairobi, Camilla si è concessa uno shopping natalizio anticipato al mercatino. Ha acquista del burro di arachidi, gioielli, una coperta e un cestino. Peccato però fosse uscita senza soldi. Così, ha chiesto alla sua assistente di prestarle del contante. Ha quindi pagato 4mila scellini kenioti la coperta, ma nel momento in cui si è trattato di prendere il cestino di cui si era innamorata, la sua assistente aveva solo metà della cifra richiesta.

Malgrado la scarsità dei contanti a disposizione, Camilla non ha tenuto a freno la sua voglia di shopping. Ha comprato tutto quello che le piaceva, mentre la sua assistente si informava di bancarella in bancarella per avere le coordinate bancarie dei venditori e fare loro un bonifico. Nessuno pare si sia lamentato di questo pagamento posticipato.

Carlo e Camilla alla base navale

Le Loro Maestà sembrano divertirsi molto durante questo viaggio di Stato. E così durante il terzo giorno di tour sono apparsi di ottimo umore durante la visita alla base navale di Mtongwe a Mombasa dove hanno assistito all’addestramento dei soldati.

Camilla ha indossato un outfit bianco, scarpe con zeppa in paglia e occhiali da sole. Unica variazione nel suo look il rossetto bordeaux, stranamente molto evidente per il suo stile. Forse troppo.