Fonte: IPA Da William a Sophie di Edimburgo, chi c’era alla cerimonia del Commonwealth Day

Carlo, in cura contro il cancro, continua imperterrito a compiere i suoi doveri di Re, malgrado la Monarchia sembra disfarsi tra le sue dita. E il riferimento ovviamente è alla foto-scandalo di Kate Middleton per la quale non si placa la polemica, come se aver ritoccato un’immagine fosse il più grave dei delitti che merita la reclusione nella Torre.

Carlo, la Monarchia si sfalda

In effetti, però, persino il cancro di Sua Maestà è passato in secondo piano a causa della gogna mediatica che sta subendo Kate Middleton. Ed è noto quanto Carlo si irriti quando viene messo in secondo piano, se poi sono futili motivi, ancora peggio. Anzi, pare che questo passo falso della Principessa del Galles mini l’integrità della Monarchia molto più della Megxit e delle rivelazioni di Harry e Meghan Markle sul presunto razzismo di alcuni membri della Famiglia Reale e ancora di più degli scandali provocati dal Principe Andrea con le sue relazioni poco lecite.

Si parla di crisi istituzionale e addirittura qualcuno nei corridoi di Buckingham Palace pare bisbigli la parola divorzio per i Principi del Galles. Ma per tutto questo bisognerà aspettare dopo Pasqua quando Kate tornerà in pubblico e probabilmente saprà farsi perdonare dai sudditi e dal Re tornando così nelle sue grazie. Va ricordato che a Corte c’è sempre la sua nemica numero uno, Rose Hanbury, presunta amante di William.

Dunque a Carlo non resta che compiere i suoi doveri istituzionali e ricevere a Palazzo funzionari e diplomatici, come la Segretaria Generale del Commonwealth, Asthal Patricia, e farsi fotografare coi suoi ospiti sereno e sorridente, senza lasciar trasparire alcuna preoccupazione.

Camilla si dà all’ippica

Lo stesso dicasi per la Regina Camilla che dopo una settimana di riposo è torna al lavoro a pieno ritmo. Ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day con William, poi ha presenziato a un incontro sulle donne dove ha accolto Mathilde del Belgio e poi finalmente si è concessa un po’ di svago, andando alle corse di cavalli, ossia al Festival di Cheltenham, un evento ippico importante come il Royal Ascot. Per altro quest’anno funestato dalla morte di un cavallo.

Camilla, con un cappello bordato di pelliccia, ha guidato la Famiglia Reale da sola all’evento sportivo, tanto amata da Zara Tindall ma anche da Elisabetta II. D’altro canto, la Regina Consorte ama i cavalli, una passione che ha sempre condiviso con Carlo, differentemente da Diana.