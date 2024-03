Fonte: Getty Images Camilla con William

Carlo si sta curando dal cancro e quindi non ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day che si è tenuta nel pomeriggio dell’11 marzo. Praticamente è la prima volta in tempi recenti che il Sovrano è assente alla funzione, se si esclude il 2022 quando la Regina Elisabetta non era in grado di prendervi parte a causa delle sue condizioni di salute. Ma la Regina Camilla ha preso in mano la situazione, realizzando quello che il Re da sempre teme di più, ossia che sua moglie lo metta in ombra.

Camilla “detronizza” Carlo al Commonwealth Day

L’edizione 2024 del Commonwealth Day è la più funesta degli ultimi decenni, più ancora del 2023, la prima senza Elisabetta II e del 2019 quando la tensione tra i Sussex e i Principi del Galles era alle stelle. Fu l’occasione del famoso bacio tra Kate e Meghan per mostrare a tutto il mondo che andavano d’accordo, poi la storia è andata in altro modo.

Quest’anno la celebrazione ha visto la Famiglia Reale ridotta all’osso. Carlo, assente perché gravemente malato, ha mandato un videomessaggio ufficiale col suo discorso. Kate Middleton non c’era perché convalescente e offuscata dalla tremenda gaffe della foto ritoccata. Si sospetta che abbia litigato con William poco prima che il marito si recato a Westminster.

Così, la scena era tutta per Camilla, la prima donna dell’evento. La Regina consorte si è presentata con un abito-cappotto azzurro carico e cappello coordinato, ispirato evidentemente ai look che Elisabetta era solita sfoggiare in queste occasioni. Anche se Camilla non perde del tutto il suo stile country (per non dire campagnolo) e si presenta alla funzione religiosa con gli stivali in suede neri.

Di certo, la Sovrana non è passata inosservata dimostrandosi perfettamente in grado di rappresentare la Monarchia in assenza del marito. E così è accaduto quello che Carlo teme da sempre di più, l’essere messo da parte e passare in secondo piano e per giunta per colpa di sua moglie. Una sensazione per lui sgradevole che ha rinfacciato più volte a Diana. Anche se la Principessa non faceva nulla di particolare per attirare l’attenzione, i media si concentravano sempre e solo su di lei e questo irritava a tal punto Carlo che un giorno sbottò coi giornalisti e con una battuta sarcastica li liquidò dicendo che sua moglie stava arrivando.

Camilla in sintonia con William

Camilla sembra aver dimentica il suo posto in seconda fila rispetto a Carlo o forse approfitta del trono semi vacante di suo marito per guadagnare terreno e sembra che trovi un insospettabile alleato nel Principe di Galles.

Infatti, la Regina consorte trova subito sostegno in William, anche lui senza la moglie. I due camminano fianco a fianco lungo la navata, siedono l’uno accanto all’altra e leniscono le loro pene vicendevolmente scambiandosi delle battute divertenti.