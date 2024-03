Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: primo record negativo del suo regno

Fonte: IPA Da William a Sophie di Edimburgo, chi c’era alla cerimonia del Commonwealth Day

Dopo gli impegni svolti a Buckingham Palace, il Re come ogni weekend da quando gli è stato diagnosticato il cancro si ritira a Sandringham con Camilla che ha per altro sfoggiato in settimana una spilla durante la cerimonia del Commonwealth che ha un alto valore simbolico. Ma intanto il regno di Carlo colleziona il suo primo record negativo: è infatti il più piovoso dall’ultimo secolo.

Carlo, il primo record negativo

Carlo non ha solo il cancro contro cui lottare ma deve cercare di tenere salda la Monarchia che sembra sfaldarsi tra le sue mani, dall‘errore fatale di Kate Middleton alla presunta amante di William. Insomma, per come stanno andando le cose adesso, il Sovrano rimpiangerà i bei tempi in cui a dare problemi erano solo le sparate, subito smentite da altri, di Harry e Meghan Markle.

Anche il tempo sembra avercela con Carlo. Infatti, il professor Ed Hawkins dell’Università di Reading ha constatata che gli ultimi 18 mesi, cioè da quando Carlo è salito al trono, sono stati i più piovosi in Inghilterra dal 1836. “Gli inverni sono diventati costantemente più umidi nel corso dell’ultimo secolo, e gli ultimi 18 mesi sono stati i più piovosi mai registrati”, ha affermato l’esperto.

Hawkins ha spiegato che le temperature più elevate hanno portato maggiore umidità facendo aumentare le precipitazioni. Ma la coincidenza strana è che proprio in coincidenza del regno di Carlo la pioggia ha iniziato a scendere quasi incessantemente. E ha concluso: “Anche se possiamo ancora aspettarci alcuni periodi di siccità, la tendenza generale sotto Re Carlo probabilmente sarà quella di avere più pioggia”. Così il Re ha quindi già battuto il suo primo record, quello di regno più bagnato dell’ultimo secolo.

Camilla, la spilla da 195mila sterline che nasconde un segreto

Dunque, ci aspettiamo di vedere Carlo e Camilla arrivare domenica alla cappella di Sandringham muniti di ombrelli. La Regina consorte avrà quello trasparente, bordato di nero. Il suo preferito.

Intanto, però Camilla ha sfoggiato un altro oggetto altamente significativo durante la cerimonia del Commonwealth. Si tratta di una spilla che apparteneva alla Regina Elisabetta, ma originariamente proveniva dalla collezione di gioielli della regina Alexandra. Presenta una grande acquamarina a taglio rotondo incastonata in un cuore capovolto, da cui è sospesa un’altra acquamarina a taglio cuore circondata da diamanti.

Il gioiello vale circa 195mila sterline, ma al di là del costo, ha un importante significato simbolico. Infatti, le acquemarine simboleggiano una vita matrimoniale felice e impegnata. Tra l’altro questa pietra preziosa è associata anche alla regalità e per questo compare in molti diademi e gioielli della Corona.