Fonte: IPA La Regina Camilla in visita a Belfast

La Regina Camilla è tornata ai suoi impegni dopo una breve pausa ristoratrice. Il peso di sostituire il marito Carlo, in cura contro il cancro, si fa sentire sempre più ma Camilla non demorde. Così eccola impegnata nel tour in Irlanda del Nord, nella città di Belfast, in occasione del periodo dedicato a San Patrizio che ha voluto celebrare indossando uno splendido cappotto di un verde intenso. Ma non è questo il dettaglio che maggiormente ha stupito presenti e curiosi: la Regina sfoggiava anche una preziosa spilla a forma di trifoglio che, secondo gli esperti, avrebbe un significato speciale.

La spilla a forma di trifoglio della Regina Camilla

La giornata non era delle migliori in quel di Belfast, in Irlanda del Nord, come del resto si addice a questo periodo dell’anno. Eppure in quel grigiore la Regina Camilla è riuscita a colpire nel segno, spiccando con un colore lontano dalle solite tonalità pastello o più “fluo” che tanto le piacciono.

Stavolta la moglie di Re Carlo ha optato per un cappotto con abito abbinato di colore verde, una tonalità intensa che ovviamente ha voluto essere un omaggio al Paese visitato. Il verde è sinonimo di Irlanda, proprio come il trifoglio. E anche qui, Camilla ha fatto centro riuscendo a catturare l’attenzione di curiosi e appassionati di gioielli: sul cappotto ha indossato, infatti, proprio una spilla a forma di trifoglio.

Ci si aspetterebbe che fosse anch’essa di colore verde, ma no. La spilla della Regina, che si stima valga circa 25.000 sterline (quasi 30.000 euro per intenderci), è realizzata con pietre turchesi persiane incastonate all’interno di tre foglie contornate di diamanti bianchi di alta qualità, con un diamante più grande posizionato al centro.

Fonte: IPA

L’esperto di diamanti Maxwell Stone, interpellato dall’Express in occasione dello scorso tour reale in Irlanda del Nord, al quale era presente anche Re Carlo, ha spiegato: “La spilla trifoglio di Camilla è molto accattivante e decisamente unica. Anche se altre reali come Kate Middleton e la Regina Elisabetta sono note per indossare spille di trifoglio nel giorno di San Patrizio, tendono ad essere più tradizionali, scegliendo quelle realizzate con smeraldi e oro giallo”.

Il significato speciale della spilla

Non è mai casuale quanto i reali scelgono di indossare, figuriamoci la Regina consorte del Sovrano del Regno Unito. Camilla ha scelto la spilla a forma di trifoglio per ovvi motivi, essendo questo uno dei simboli dell’Irlanda del Nord universalmente riconosciuti, proprio come il verde che è il colore inevitabilmente associato alla Nazione.

Secondo gli esperti, però, ci sarebbe molto di più dietro a questa scelta. Ritengono, infatti, che il trifoglio di turchesi e diamanti sia un regalo di nozze che Camilla avrebbe ricevuto direttamente dalla Regina Elisabetta. I più attenti hanno notato che questa spilla dal 2019 in poi è stata indossata solo ed esclusivamente da Camilla e mai vista indosso a qualcun altro. Avrebbe, dunque, un valore affettivo oltre che puramente economico, legato al ricordo della compianta Sovrana con la quale i rapporti non sono sempre stati idilliaci.

Il cappotto firmato dallo stilista dell’Incoronazione

Camilla ha uno stile piuttosto riconoscibile. Indossa per lo più modelli a colonna, che definiscono le spalle e cadono morbidi lungo il corpo senza essere mai troppo aderenti. Una scelta più. che giusta per una Regina che, non dimentichiamolo, ha ormai una certa età.

Anche per la visita a Belfast Camilla ha optato per uno dei classici modelli presenti nel suo guardaroba, abbinando l’abito a un cappotto verde finemente decorato con toppe di velluto a forma di foglia. Il tocco è evidente e inconfondibile: ancora una volta a disegnare i capi della Regina è stato il couturier britannico Bruce Oldfield, che abbiamo avuto modo di conoscere in occasione dell’Incoronazione di Re Carlo. Oldfield è lo stesso stilista che ha creato il magnifico abito bianco indossato da Camilla alla cerimonia: “Il mio obiettivo era quello di creare un abito che fosse appropriato per la grandiosità dell’occasione e che assicurasse anche che Sua Maestà si sentisse felice e sicura di sé indossandolo”, aveva spiegato ad Huffpost Italia.