Kate Middleton magrissima: perle della Regina e spilla speciale al Remembrance Day

Fonte: Getty Images Kate Middleton al Remembrance Sunday: cupa in volto e look in nero

Kate Middleton è la protagonista indiscussa del Remembrance Day, dalla apparizione sul balcone del Cenotafio con Camilla a Whitehall al Festival of Remembrance della Royal British Legion alla Royal Albert Hall dove si è presentata con un classico abito nero che ha mette in luce la sua magrezza. Mentre orecchini e collana in diamanti e perle sono un omaggio a Elisabetta II e quasi un affronto alla Regina consorte. Ma procediamo con ordine.

È il secondo anno che Kate Middleton si mostra accanto alla Regina sul balcone del cenotafio in occasione del Remembrance Day o Giorno della Memoria che ricorre ogni 11 novembre ed è osservato nei Paesi del Commonwealth per ricordare i caduti di guerra. Questa particolare disposizione sul balcone è attuata da quando è morta Elisabetta II, l’8 settembre 2022, e la corona è passata a Camilla, mentre Kate è diventata la Lady numero due della Casa Reale.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, il cappotto di Catherine Walker e gli orecchini di Elisabetta II

Come vuole il protocollo, la Sovrana e la Principessa del Galles indossavano abiti neri, a lutto, in ricordo dei militari morti. Quest’anno Kate ha optato per un cappotto in stile militare di Catherine Walker, che ha sfoggiato anche nel 2019, e lo ha abbinato a un ampio cappello sotto il quale la chioma era raccolta in uno chignon laterale.

Mentre molto evidenti apparivano gli orecchini in perle e diamanti che sono appartenuti alla Regina Elisabetta. Dunque, un omaggio esplicito alla defunta Sovrana, come a dire che c’è un legame di continuità tra lei e la nonna di suo marito William, più che con Camilla. Anche se Lady Middleton si è dimostrata molto disponibile verso l’attuale Regina consorte, aiutandola a sostenere il peso della cerimonia.

Kate Middleton, il significato della spilla a 3 papaveri

Un altro dettaglio del look della Principessa che ha molto incuriosito nella domenica del Remembrance Day è la spilla a forma di papavero rosso. Tutti i membri della Famiglia Reale la indossano nel mese di novembre, ma quella di Kate è speciale. Infatti è formata non da uno ma da tre fiori. Non esiste una regola precisa sul numero di papaveri che debbono comporre la spilla.

Stando però a indiscrezioni, mai confermate da Palazzo, Kate sceglie da sempre di indossare tre papaveri per simboleggiare l’esercito, la marina e l’aeronautica. Elisabetta II ne portava cinque che si ipotizza si riferissero a esercito, marina, aeronautica, protezione civile e donne-militari.

Kate Middleton magrissima in nero

Il nero è il colore indossato da tutti i membri della Famiglia Reali nei Giorni della Memoria. E di nero si è vestita Kate Middleton anche al Festival of Remembrance dove si è presentata con un abito nero arricciato in vita, con maniche lunghe, gonna morbida, firmato Emilia Wickstead che non fa che esaltarne l’estrema magrezza. In effetti, in molti hanno notato anche il viso stanco di Lady Middleton che non si è preoccupata di nascondere le occhiaie.

Fonte: Getty Images

La Principessa ha abbinato il suo vestito nero a un paio di décolleté in suede di Aquazzurra e una clutch di Weitzman. Questa volta la spilla ha un solo papavero rosso ornato con perle che sono le protagoniste della collana a tre fili, “ereditata” da Elisabetta come gli orecchini. Di nuovo un omaggio alla defunta Sovrana, il cui spirito sempre aleggia sulla Corte.

Questo evento è stato il primo che ha visto insieme Kate e William dopo il ritorno del Principe dal suo viaggio a Singapore dove è stato acclamato dalla folla.