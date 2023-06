Kate Middleton, abito gioiello da 3.331 euro: chi è il suo nuovo stilista preferito

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Kate Middleton cambia stile e brand per il suo primo Trooping The Colour da Principessa del Galles. La moglie di William si è affacciata al balcone di Buckingham Palace con un abito gioiello che costa 3.331 euro. È la prima volta che si veste di verde per la parata militare, che celebra il compleanno pubblico del Sovrano, e che indossa una creazione di Andrew Gn.

Kate Middleton, il nuovo abito verde da 3.331 euro

Quando c’era la Regina Elisabetta e lei era semplicemente la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton si è mostrata durante il Trooping the Colour con abiti rosa, fucsia, celesti, color crema, a volte in coordinato con l’outfit di Sua Maestà, altre volte in contrasto. Prevalentemente i suoi look erano firmati Alexander McQueen, da sempre il suo brand preferito, quello che la veste nelle occasioni più formali, compreso il suo matrimonio con William, i battesimi dei tre figli e le nozze di Harry e Meghan Markle.

Ma con la morte di Elisabetta II le cose a Corte sono decisamente cambiante, così come il ruolo di Kate, elevata a Principessa del Galles con tutta una serie di nuovi incarichi e nomine. Tra queste c’è quella militare di Colonnello delle Guardie irlandesi. L’abbiamo già vista in questa veste lo scorso 17 marzo in occasione della Festa di San Patrizio. E adesso al Trooping the Colour che è di fatto una parata militare.

Lady Middleton ha voluto esaltare il suo nuovo incarico vestendosi di verde, per altro un colore che di tendenza quest’estate come sia lei che Camilla hanno dimostrato.

Comunque, Kate ha scelto un look total green per il suo primo Trooping the Colour da Colonello. Naturalmente non si tratta di un’uniforme ma di un abito gioiello che in qualche modo s’ispira allo stile regimental. Il vestito midi, in tripla crepe, è verde smeraldo con inserti in raso sull’orlo, i polsi, lo scollo e sul davanti. Sciancrato in vita, modella perfettamente la silhouette sottile della Principessa. Il dettaglio più prezioso sono i maxi bottoni quadrati, che ricordano delle mostrine militari, realizzati a mano in cristalli e pietre dure che ornano le tasche e il davanti dal collo fino alle gambe. Il costo? 3.331 euro circa.

Chi è Andrew Gn, lo stilista scelto da Kate Middleton

Il modello è della maison Andrew Gn, fondata dall’omonimo stilista di origini cinese e giapponese. Andrew Gn si è formato tra Londra, Singapore e Milano. Ha lavorato come assistente di Emmanuel Ungaro, per poi creare la sua casa di moda diventata ben presto un marchio internazionale, venduto in tutto il mondo.

Le sue creazioni nascono dalla fusione tra lo stile e la cultura occidentale e orientale, dove Klimt incontra l’Arte Tribale e il Barocco incontra la Fantascienza. Le sue collezioni sono un viaggio nel tempo e nelle spazio, realizzate nei materiali più preziosi e lussuosi. Lusso, comfort e qualità sono le parole d’ordine del brand. Andrew Gn crea abiti, borse, gioielli. Oltre a Kate Middleton, tra le sue clienti ci sono Rania di Giordania, Mary di Danimarca, Madonna, Lily Collins, le Kardashian.

Kate Middleton, la spilla a trifoglio di Cartier

Kate ha abbinato il suo abito verde di Andrew Gn, di cui esiste anche la versione in nero, con un cappello a tesa larga dello stesso colore, creato da Philip Treacy, la clutch di LK Bennett (119 sterline), le décolleté di Aquazzurra in camoscio verde, gli orecchini con zaffiri appartenuti a Diana e la spilla a forma di trifoglio di Cartier.

Quest’ultimo gioiello è di nuovo un richiamo al suo ruolo di Colonello delle Guardie irlandesi. La particolarità di questa spilla sta nel fatto che non appartiene alla Corona. Come ha spiegato Lauren Kiehna, che gestisce il sito The Court Jeweler, la spilla è di proprietà del reggimento irlandese ed è “prestata alle donne reali” ad esso associato. Perciò il gioiello è passato dalla Regina Madre alla Principessa Anna, per poi essere indossato da Kate.