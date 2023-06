Trooping the Colour, George e Louis rubano la scena a Re Carlo (e Kate sogghigna)

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Il primo Trooping the Colour di Re Carlo III si è concluso ed è ora di tirare le somme. La cerimonia, come ogni anno, ha attirato l’attenzione di tutto il Regno Unito, regalando la visione completa della magnificenza della famiglia reale inglese. La parata si è svolta come previsto e sono stati in tanti a partecipare ed acclamare il successore di Elisabetta II chiamando a gran voca il suo nome. È anche vero, però, che più di lui, sotto i riflettori sono stati i nipotini: George, Louis e Charlotte. I figli di Kate Middleton e William ci hanno mai abituato a tenerissime scene tra fratellini e anche questa volta non hanno deluso, arrivando addirittura a rubare la scena al Re.

George e Louis Principini della scena al Trooping del Colour

È innegabile, sono ormai in tanti ad aspettare le occasioni reali pubbliche solo per vedere quali saranno le marachelle dei due fratellini. E sicuramente George, Louis e anche Charlotte sono stati tra i grandi protagonisti del primo Trooping the Colour dedicato a re Carlo III, svoltosi nella mattinata di sabato 27 giugno. I due fratellini si sono vestiti con abiti coordinati, mentre la principessa ha indossato un abito alla marinara.

I piccoli di casa Windsor hanno sfilato durante la tradizionale parata militare in una delle tradizionali carrozze reali. Al loro fianco mamma Kate Middleton (con un vestito a dir poco sorprendente) e la Regina Camilla. A divertire il pubblico, coma al solito, i bronci, la smorfie e i sorrisi dei tre piccoli: semplicemente incontenibili. I due maschietti di casa hanno indossato abiti coordinati, dei completi classici blu navy con la giacca doppiopetto e cravatta rossa in risalto su una camicia azzurra. A differire solo i pantaloni: il maggiore in lungo, sempre navy, mentre il più piccolo in bermuda rossi.

I colori, come spesso accade durante queste ricorrenze ufficiali, non sono stati scelti a caso. Il blu e il rosso sono due dei colori simbolo della Gran Bretagna insieme al bianco. Neanche quest’ultimo mancava all’appello, visto che è stato magistralmente indossato dalla Principessina Charlotte. La piccola ha indossato un abito bianco leggero con gonna al ginocchio e l’iconica camicetta middy decorata con dettagli a contrasto in rosso fuoco, dal maxi fiocco sul davanti alle righe sul colletto. Niente cerchietto tra i capelli, per la figlia di Kate Middleton è stata scelta un’acconciatura raccolta e intrecciata dall’animo bon-ton che ha messo in risalto i lineamenti del viso. Charlotte non ha esitato a sorridere ai sudditi, dando l’ennesima prova di essere una principessa in erba perfetta.

Trooping the Colours: il “primo” compleanno di Re Carlo III

Questo è il primo Trooping the Colour per Re Carlo: dopo aver lasciato Buckingham Palace, ha inizio ufficialmente la Sfilata della Bandiera. Un momento decisivo, emozionante: nel 2022, la Regina Elisabetta ha celebrato il Giubileo di Platino proprio in questi giorni. Il Re è apparso solenne, rispettoso, nonostante il subbuglio dei tabloid per l’imminente divorzio di Harry e Meghan, che non sono stati invitati.

Una grande emozione, dobbiamo dire, assistere al primo compleanno ufficiale di Re Carlo III, a poco più di un mese dall’Incoronazione. Una prima volta non facile, soprattutto perché il pensiero va alla Regina Elisabetta. Dopo aver raggiunto in auto la Horse Guards Parade, Carlo ha preso parte alla parata a cavallo, per la prima volta dal 1986 per un Monarca. In seguito, la Regina Elisabetta II ha deciso di non prendervi più parte, partecipando in carrozza.