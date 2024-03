Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: smentita la morte. Quando tornerà

Il Palazzo smentisce la morte di Carlo e pianifica il suo ritorno in pubblico durante il Trooping the Colour. Le prove che il decesso è una fake news

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Carlo prosegue le cure contro il cancro, anche se c’è chi lo dà già per morto. Infatti, l’ambasciata britannica dell’Ucraina è stata costretta a rilasciare una dichiarazione ufficiale in cui conferma che il Re è vivo e vegeto dopo che i media russi avevano diffuso la notizia della sua dipartita. Sua Maestà invece prosegue nei suoi doveri istituzionali e anzi si programma il suo ritorno sulla scena pubblica in occasione del Trooping the Color, il prossimo 15 giugno.

“Carlo è morto”, arriva subito la smentita

I media russi hanno dato già per morto Carlo, tanto che le autorità britanniche sono dovute subito intervenire a smentire la notizia. In Russia è stata diffusa l’immagine di un presunto post di Buckingham Palace che era evidentemente un fake in cui veniva annunciata la morte improvvisa di Re Carlo III domenica pomeriggio, all’età di 75 anni. Uno scherzo di cattivo gusto? Una strategia politica? Non è chiaro l’intento, anche se la fake news ha ovviamente avuto conseguenze destabilizzanti.

Se analizziamo i recenti avvenimenti della morte della Regina Elisabetta, nelle ore precedenti l’annuncio ufficiale, erano avvenute i seguenti due fatti fondamentali.

Primo, la Famiglia Reale si era spostata velocemente a Balmoral, al capezzale della Sovrana, e tutti lo sapevano, tanto che erano circolate fin da subito foto degli elicotteri e delle auto utilizzate da William e dagli altri membri per arrivare al castello. Invece adesso nessun movimento sospetto della Famiglia Reale si è registrato.

Secondo, i giornalisti della BBC erano comparsi sullo schermo vestiti di nero e avevano sospeso per qualche ora la programmazione abituale anticipando che ci sarebbe stato un annuncio alle 18. Invece in questo caso nessun abito a lutto è stato indossato domenica o lunedì né è stato modificato il palinsesto e il presunto annuncio sulla Famiglia Reale che era stato ventilato sui social non è mai stato confermato.

Carlo torna in pubblico per il Trooping the Colour

Fonte: Getty Images

Mentre si consumano le speculazioni sulla morte del Re, il Palazzo fa sapere invece che Carlo dovrebbe partecipare al Trooping The Colour il prossimo 15 giugno, con opportune modifiche sull’organizzazione. La manifestazione militare che celebra anche il compleanno pubblico del Re vede solitamente il Sovrano percorrere a cavallo il tratto da Buckingham Palace alla Horse Guards Parade dove ispeziona le truppe.

A causa del cancro, Carlo potrebbe percorrere la strada in carrozza per evitare che si stanchi troppo. Comunque, nessuna decisione verrà presa fino a giugno e senza il parere dei medici.