Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: pronta la successione di William

La monarchia inglese sta vivendo un periodo difficile. Re Carlo sta proseguendo le cure per il cancro e i doveri della corona pesano sulla testa di Camilla. La Regina consorte sta vicina al marito e cerca di conciliare gli impegni con la cura verso il sovrano. Nel frattempo a star male è anche Kate Middleton, che a gennaio ha subito un intervento addominale di cui non si conosce la natura e che rientrerà appieno nella routine degli impegni di Palazzo a Pasqua. Intanto le voci e le ipotesi sulla salute della monarchia e dei suoi protagonisti si fanno più insistenti e preoccupanti. “Re Carlo mi informa che è in fase di preparazione un nuovo piano di successione. Di più non posso dire. La mia bocca continua a restare cucita…”. Si tratta di un messaggio di Nicholas Witchell, pubblicato nelle scorse ore su X. Ma cosa sta accedendo?

Re Carlo prepara la successione del figlio William?

“Mi informa che è in fase di preparazione un nuovo piano di successione”. Questa la frase condivisa pubblicamente da Witchell, giornalista ed esperto Royal della BBC (ormai in pensione), fonte appassionata e informata. Parole che disegnano una situazione di salute del sovrano molto più grave di quanto si era immaginato. Kensington Palace non ha mai distribuito informazioni specifiche circa le sue condizioni, è dunque stato facile per fan e detrattori della corona immaginare il peggio o il meglio.

Quel che è certo è che il Palazzo non può trovarsi impreparato nel momento in cui, in futuro, dovesse rendersi necessaria una successione precipitose. I piani che ne dettano le regole sono precisi e a confermare che siano già stati avviati è anche l’esperto reale Tom Quinn, che al Mirror ha detto che il tutto sarebbe stato tenuto nascosto al principe Harry. La figura del secondo figlio di Carlo è infatti al centro delle discussioni e delle paure del Palazzo. Le sue dichiarazioni sono spesso riuscite a mettere in difficoltà la corona e questo non è certo il momento di rischiare scomode “rivelazioni”.

Il piano di successione

In Gran Bretagna il trono passa immediatamente all’erede al trono, il principe William mentre il figlio maggiore di 10 anni, il principe George, diventerebbe il prossimo erede al trono e sua moglie Kate Middleton la regina consorte. Segue, in linea di successione, la principessa Charlotte che, grazie a una legge del 2013, la Succession to the Crown, resta davanti al fratello maschio minore di lei, il principe Louis. La legge si applica ai reali nati dopo il 28 ottobre del 2012 e ha messo fine alla pratica secolare secondo la quale un figlio maschio minore poteva passare davanti alla sorella maggiore nella linea di successione al trono.

L’ordine di successione è determinato dalla discendenza, essendo appunto ereditato dai figli del sovrano. Una volta che l’erede al trono ha avuto dei figli, questi prendono il posto dietro di lui nella linea di successione, anche nel caso in cui il genitore muoia. Per esempio, se il principe Carlo fosse morto prima della regina Elisabetta, il principe William sarebbe stato il primo nella linea di successione al trono. E non il principe Andrea, secondo figlio della regina Elisabetta. I monarchi britannici hanno la possibilità di scegliere un nome al momento dell’ascesa al trono. Nel caso in cui il l’attuale principe di Galles mantenesse il suo, sarebbe re William V.