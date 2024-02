Fonte: Getty Images Principe Harry

Re Carlo sta continuando il trattamento contro il cancro. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni sul suo stato di salute: dopo essersi operato alla prostata, l’annuncio di Buckingham Palace ha gettato un’ombra sulla Monarchia, dal momento in cui al Re è stato diagnosticato il cancro. Subito si sono attivate le procedure, come i piani per la successione: nonostante i segnali positivi, è inevitabile pensare al futuro. Harry sarebbe escluso sia dai piani per la successione quanto da quelli di emergenza.

Re Carlo, come sta: le lacrime per il sostegno dei sudditi

Rispetto al Regno della Regina Elisabetta II, l’approccio di Re Carlo viene interpretato come un cambiamento netto. La Monarchia è sempre stata molto riservata sulla salute dei membri Senior, condividendo ben poche informazioni. Oggi, però, Re Carlo è consapevole dei tempi, molto più moderni e aperti al dialogo. Dopo aver rivelato prima la diagnosi della prostata ingrossata e in seguito del cancro, i sudditi si sono uniti attorno al Re, mostrando tutto il loro sostegno.

Il supporto ha lasciato il Re in lacrime: ha ricevuto migliaia di lettere di sostenitori da tutto il mondo. Molti dei messaggi lo hanno fatto sorridere, altri emozionare, ma la lettera di un bambino lo ha commosso fino alle lacrime. “Non mollare mai, sii coraggioso”. Ben 7000 messaggi sono stati recapitati al Re da quando il 5 febbraio ha rivelato di avere il cancro. Gli assistenti del Re hanno aggiunto che “sono state fonte di risate frequenti. Questi pensieri gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento. A tutti coloro che hanno avuto il tempo di scrivere, grazie”.

Il Principe Harry escluso dai piani di emergenza di Re Carlo

Intanto, al fianco del Re, a cui è stato consigliato di rinviare i compiti rivolti al pubblico, ma che sta continuando a svolgere gli affari e le pratiche d’ufficio come sempre, ci sono il figlio William, attuale Principe del Galles e futuro erede al Trono, e la moglie, la Regina Camilla. Nemmeno nel momento più buio per la Monarchia ad Harry è stato concesso di poter riprendere in parte i suoi doveri Reali. Non solo è stato escluso dai piani della successione, ma anche da quelli di emergenza, come dichiarato dal Mirror.

Una fonte ha rivelato che Harry sarebbe stato escluso totalmente dai piani. Il Duca di Sussex, a onore del vero, avrebbe cercato di dare una mano al Re, suo padre. Avrebbe anche rivelato ad alcuni amici la possibilità di ritornare a Palazzo in questo momento così difficoltoso. Il Re si sta sottoponendo alle cure per trattare il cancro, e con Kate Middleton ancora in fase di recupero, la Monarchia è in parte scoperta. Ma non c’è spazio per Harry, e i tabloid inglesi sono certi che non ci sarà alcun ritorno all’ovile. Katie Nicholl di Vanity Fair ha rivelato: “L’idea che Harry torni nel Regno Unito per svolgere impegni per conto del Re è altamente improbabile. Esiste un piano di emergenza attentamente delineato nel caso in cui il Re non fosse in grado di svolgere impegni pubblici nei prossimi mesi, e nessuno di questi coinvolge il principe Harry“.