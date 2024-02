Fonte: IPA Principe Harry

La visita-lampo del Principe Harry è stata enormemente contestata: è rimasto nel Regno Unito praticamente per un giorno (appena 26 ore) e il colloquio con il padre, Re Carlo III, è durato appena mezz’ora. Ebbene, la scelta non è stata di Harry, che avrebbe anzi pianificato un incontro riappacificante. Ma tutto ciò non è avvenuto, su pressioni degli assistenti, che temevano di “non sbarazzarsi mai di lui”.

Il motivo della visita-lampo del Principe Harry a Re Carlo

È stato più volte definito una “delusione”: per i suoi attacchi alla Monarchia, per il libro Spare, per l’intervista con Oprah Winfrey, per essere rimasto solamente un giorno nel Regno Unito dopo aver saputo del cancro del padre, Re Carlo III. La scelta di Carlo non è stata casuale: prima di comunicare alla stampa le sue condizioni di salute, ha avvertito personalmente i figli William e Harry. Quest’ultimo, che ormai vive nella villa di Montecito insieme a Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet (che hanno cambiato cognome), non si è fatto attendere ed è volato nel Regno Unito per incontrarlo.

Secondo il Sun on Sunday, tuttavia, che ha riportato le dichiarazioni di una fonte anonima, Harry sperava di avere un colloquio lungo e sincero con il padre e persino di poterlo raggiungere per qualche giorno a Sandringham. Ma così non è stato. Gli assistenti di Palazzo, infatti, hanno espresso preoccupazione riguardo alla visita di Harry e in particolare temevano che “non si sarebbero mai sbarazzati di lui”.

La richiesta del Palazzo

L’insider, al Sun, ha specificato che il colloquio breve è stato fortemente voluto dal Palazzo. “Harry è venuto a trovare suo padre, aspettandosi di andare a Sandringham. Ma invece gli è stato chiesto di andare a Clarence House e gli è stato concesso un tempo limitato di 30 minuti. La paura? Che se fosse andato a Sandringham non si sarebbero mai liberati di lui”. Dopo la visita del Principe, in effetti, il Re si è diretto verso Sandringham insieme alla Regina Camilla, mentre Harry è rimasto a dormire in hotel.

Ai microfoni di Good Morning America, il Principe ha ammesso di amare la sua famiglia. “Gli sono grato per essere riuscito a vederlo e passare del tempo con lui. Penso che qualsiasi malattia unisca le famiglie”. Ha ammesso di avere l’intenzione di vedere più spesso i suoi cari. Del resto, era già nei suoi piani: come dimenticare il suo desiderio di trascorrere il Natale insieme alla Famiglia Reale? Ma per lui e la moglie Meghan nessun invito.

Del resto, la posizione della Famiglia Reale non è delle più rosee. Dopo il periodo natalizio, Kate Middleton si è assentata dai numerosi impegni pubblici, fino a quando non è stata resa nota la sua condizione: si è sottoposta a un intervento all’addome, e ora è in fase di recupero. Al suo fianco c’è il marito, il Principe William. Poi, l’operazione alla prostata di Re Carlo, che è andata per il meglio, ma che ha permesso di portare alla luce un’altra condizione: il cancro. Il Re si è già sottoposto al trattamento, e la Regina Camilla e William stanno tenendo fede ai propri impegni pubblici. In questo quadro familiare, però, non c’è spazio per Harry: ormai è chiaro.