Mentre Londra si avvolge nelle luci scintillanti e nell’atmosfera festiva del Natale, un dettaglio sembra offuscare il tradizionale spirito di riunione familiare dei Windsor. Harry e Meghan, la coppia che ha saputo dividere l’opinione pubblica come nessun’altra negli ultimi anni, sembrano essere ancora una volta al centro di speculazioni e sussurri che attraversano l’Atlantico. “Vorrebbero tanto” essere parte delle celebrazioni natalizie nel Regno Unito, ma “non sono stati invitati” da Re Carlo, sostiene una fonte vicina.

Harry e Meghan: un Natale a Londra?

Il Natale è da sempre sinonimo di unità e calore familiare, un momento di condivisione e di rinnovate comprensioni. Per Harry e Meghan, che non festeggiano il Natale con la famiglia reale a Sandringham dal 2018, il desiderio di un ritorno alle tradizioni potrebbe essere forte.

Un amico della coppia ha rivelato al Sunday Times che i Sussex sono desiderosi di ristabilire un legame più stretto con Re Carlo, specialmente ora che il sovrano non ha mai trascorso il Natale con i loro bambini, Archie e Lilibet.

“Non posso immaginare che i Sussex rifiuterebbero un invito a trascorrere del tempo con Sua Maestà“, afferma la fonte. Tuttavia, sembra che un invito ufficiale per le festività natalizie non sia ancora stato esteso.

Buckingham Palace ha scelto di non commentare, mantenendo un riserbo che fa parte della tradizione della Casa Reale.

Tuttavia, Harry non ha perso l’occasione di chiamare Carlo dalla sua casa in California la scorsa settimana per festeggiare il 75° compleanno del Re, mostrandogli anche un video in cui Archie e Lilibet cantano “Happy Birthday”.

Le speculazioni sul divorzio

A rendere l’atmosfera ancora più tesa ci sono le recenti speculazioni che hanno colpito la coppia, in particolare quelle relative alla solidità del loro matrimonio.

Commenti pesanti, come quelli del giornalista Graydon Carter, ex editore di Vanity Fair, che ha suggerito un approccio calcolatore da parte di Meghan nei confronti di Harry, hanno alimentato voci di una possibile separazione.

Una fonte ha rivelato che Harry è “indignato” e “ferito” da questi rumor, soprattutto perché le parole di Carter, una figura di spicco nella società, potrebbero influenzare la narrazione pubblica sulla durata del loro matrimonio.

“Quando Graydon Carter interviene su un argomento del genere, le persone importanti ascoltano. Questo avrà un effetto domino sulla percezione della loro unione e sulle sue prospettive a lungo termine”, ha detto la fonte. Harry e Meghan sono preoccupati che questi commenti possano aprire la strada ad altre critiche, e nonostante le voci di divorzio siano state categoricamente negate, la tensione permane.

Le voci di divorzio hanno circondato Harry e Meghan, creando un alone di tensione attorno alla loro unione. Una fonte vicina alla coppia ha confidato che queste supposizioni sono umilianti e che l’idea di una separazione è completamente fuori discussione.

“Hanno dei figli e, nonostante tutto, si amano davvero”, ha rivelato la fonte. In un contesto dove ogni gesto e ogni parola diventano oggetto di disamina pubblica, l’amore che lega Harry e Meghan sembra essere il faro che guida la loro barca in un mare spesso tempestoso.

La sensibilità di Harry è stata messa a dura prova dai commenti di Graydon Carter. La fonte ha evidenziato quanto il Duca di Sussex sia “incredibilmente sensibile” a queste osservazioni, trovando particolarmente “ripugnante” l’idea che Meghan possa averlo utilizzato come trampolino di lancio.

La complessità del loro rapporto, esaminato e spesso frainteso dal pubblico e dai media, mette in luce la sfida di vivere un amore sotto il costante occhio critico dell’opinione pubblica.

Queste dinamiche, ricche di emozioni e sotto il peso di giudizi esterni, non fanno che rafforzare l’immagine di una coppia che, al di là dei titoli e delle responsabilità pubbliche, si trova a navigare le stesse acque tormentate di molti altri. Harry e Meghan continuano a costruire la loro storia, una narrazione che, indipendentemente dalle speculazioni, rimane scritta dai protagonisti stessi con la loro vita quotidiana e le scelte condivise.