Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Il Principe Harry e Meghan Markle sono di fronte alla loro ora più buia. Checché se ne dica, dopo le indiscrezioni sul presunto divorzio imminente, la coppia non ha mai più comunicato quell’unione amorevole di un tempo. Tutto sembra finto, costruito ad arte. Dopo aver messo in discussione persino dove trascorrere il Natale, la grande verità è che le loro strade sembrano destinate a dividersi. Almeno economicamente, al momento.

Harry e Meghan Markle in disaccordo: la frattura causata dai guadagni

Secondo il Mirror, la coppia sta attraversando una fase molto complessa. Ci sono tensioni, vere e proprie spaccature riguardo al loro futuro insieme. Tutto ha avuto inizio dal momento in cui hanno lasciato la Famiglia Reale per trasferirsi in America. Quella che avrebbe dovuto essere un’opportunità per reinventarsi, si è ben presto trasformata in un incubo. Oltre al contratto con Netflix, c’è stata una breve partnership con Spotify, finita nel peggiore dei modi.

In effetti, non hanno fatto i conti con una serie di ostacoli che si sono presentati nel tempo. Come riporta il tabloid, Meghan Markle ha sempre detestato essere in ombra nel Regno Unito. In America, invece, ha potuto ritrovare il suo status di celebrità. Lo stesso, però, non vale per il Principe Harry, che invece ha sempre voluto mettere al primo posto il suo lavoro di beneficenza.

“Tutti hanno la sensazione che Harry voglia concentrarsi sul lavoro di beneficenza e sulla sua famiglia, mentre Meghan è concentrata sullo sviluppo del suo marchio”, ha rivelato una fonte a Woman Magazine. Oltretutto, la Markle sta cercando anche di migliorare il suo aspetto: Harry, invece, è molto meno interessato a condividere ulteriori dettagli sulla sua famiglia.

Harry prova risentimento nei confronti di Meghan Markle

Si parla addirittura di “risentimento”. Sì, proprio così. La coppia è divisa su molti fronti, non solo quelli economici, ma anche familiari. Il Principe Harry, per esempio, vorrebbe ricucire i rapporti con la famiglia. “Sta cominciando a provare risentimento“, ha aggiunto la fonte. Il motivo? Il Natale, che ha causato un’ulteriore frattura nella coppia. La Markle, però, non ha mai manifestato alcun tipo di interesse o di amore verso l’Inghilterra.

A Harry manca sempre di più la sua casa, tanto che sta valutando di comprare un’abitazione in Inghilterra. Una nuova analisi, inoltre, ha messo in evidenza la battaglia costante del Principe: dopo aver lasciato la Famiglia Reale, si è ritrovato da solo, alla fine. Andy Barr, esperto di pubbliche relazioni, al Mirror ha affidato la sua personale visione: “Con una comunicazione migliore, il trasferimento sarebbe stato meno traumatico”.

In effetti, nessuna delle due parti – forse – era davvero pronta a questa scissione. Da un lato la Famiglia Reale ha perso l’appoggio di un membro molto amato dal popolo (almeno fino qualche anno fa). Dall’altra, Harry non ha più il supporto della famiglia, poiché l’unica che lo proteggeva era di fatto la Regina Elisabetta II. Ma finché il Principe continuerà a mettere i bisogni della moglie al di sopra di tutto, non ci sarà davvero modo di ricucire i rapporti con Carlo, William e Kate.