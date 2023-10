Fonte: IPA Principe Harry

Harry e Meghan Markle sono davvero alla frutta, non riescono nemmeno a trovare un accordo su come e dove festeggiare il Natale. La famiglia dei Sussex sembra sempre più sull’orlo del precipizio e il filo sottile che la tiene unita ancora una volta sono solo i soldi.

Meghan Markle e Harry, è scontro sul Natale

Anche se mancano ancora due mesi a Natale Harry e Meghan Markle stanno già discutendo su come trascorrere le festività e ovviamente hanno opinioni divergenti. Il Principe ha nostalgia del Regno Unito ma lei non ci pensa nemmeno ad andare a Londra. Meg infatti preferirebbe fare come lo scorso anno, ossia restare nella loro villa di Montecito in compagnia solo dei due figli, Archie e Lilibet, e di sua madre Doria Ragland. Quest’ultima di fatto è l’unico parente della Markle che ha accesso a casa sua, visto col resto della sua famiglia ha tagliato i ponti.

A cominciare da suo padre Thomas che con una scusa non partecipò nemmeno al suo matrimonio e vendette alla stampa persino le foto dei preparativi delle nozze. Ma nemmeno Samantha Markle, la sorellastra di Meg è gradita dalla Duchessa. Tra le due non c’è mai stato un buon rapporto che si è definitivamente incrinato quando Meghan è entrata a Buckingham Palace. Il fratellastro non è nemmeno da prendere in considerazione visto la sua fedina penale. Ma alla Duchessa piace il Natale intimo, anche se col marito i rapporti si sono molto raffreddati nell’ultimo anno.

Harry sogna Londra, Meghan è contraria

Stando a fonti vicine alla coppia, riportate dal Mirror, Harry però non è contento di questa soluzione. Il suo sogno sarebbe quello di ritornare a Londra, di vedere scendere la neve a Natale e di mangiare il Christmas pudding. Meghan è del tutto contraria a questo viaggio. È tornata nella capitale inglese solo per fare scalo in aeroporto e raggiungere il marito in Germania. E soprattutto non ha intenzione di rovinarsi le vacanze trovandosi faccia a faccia con Carlo, Camilla, Kate Middleton e William e fingere che niente è accaduto tra loro.

Ma il punto sta proprio lì. Infatti, anche ammesso che Harry la spunti e riesca a convincere la mogliettina ad andare in Gran Bretagna, il problema di come trascorrere il giorno di Natale resta.

Carlo e Camilla non hanno ancora inviato ai Sussex gli inviti per andare a Balmoral, dove tradizionalmente si riunisce la Famiglia Reale il 25 dicembre. Anzi, pare che il Re non abbia alcuna intenzione di avere tra i piedi il secondogenito. William condivide la linea del padre, anche perché teme che qualunque cosa venga detta da loro, sarà usato da suo fratello per metterli alla gogna. Anche Kate è del parere del marito e stando a indiscrezioni ha insistito per evitare che Harry e Meghan trascorressero il Natale con loro.

A ciò si aggiunga che al momento i Sussex non dispongono di una casa a Londra. Quindi sarebbero costretti a farsi ospitare dal Re in uno dei suoi appartamenti oppure a prenotarsi un hotel. E certo sarebbe molto triste festeggiare il Natale in una stanza di albergo per quanto di lusso. Il Principe si sta muovendo per acquistare una casa in Inghilterra, ma anche in questo caso non è appoggiata da Meghan che non vuole alcun legame con la Gran Bretagna.

In conclusione, è altamente probabile che Harry sarà costretto a restare in California anche per questo Natale e che ancora una volta Lady Markle la spunti sui desideri del marito. Ma la vera domanda è questa: perché stanno ancora insieme?