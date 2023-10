Harry sta per compare casa in Inghilterra ma Meghan Markle non è d'accordo e il suo ultimo look la fa sembrare una star al tramonto

Harry sarebbe sul punto di trasferirsi in Inghilterra e Meghan Markle non è d’accordo. I Sussex hanno appena trascorso una vacanza nei Caraibi dove forse hanno cercato di prendersi del tempo per loro per salvare la coppia. Ormai vogliono cose diverse e i loro obiettivi sono inconciliabili.

Harry compra casa in Gran Bretagna

Harry vorrebbe riallacciare i rapporti se non con suo padre Carlo e suo fratello William, almeno con i suoi vecchi amici inglesi. E soprattutto vorrebbe una casa di sua proprietà a Londra o nei dintorni dopo che il Re lo ha sfrattato da Frogmore Cottage. Ma Meghan non vuole mettere nemmeno piede in Gran Bretagna, figurarsi comprare casa. “C’è disaccordo tra la coppia su questo tema, ma presto inizieranno a cercare una propria proprietà vicino a Londra e Harry è il promotore di questa operazione”, riporta una fonte a Ok! magazine.

L’insider ha anche rivelato che Harry sta valutando l’utilizzo di un appartamento a Kensington Palace, ciò comporterebbe il rischio di incrociare William e Kate Middleton che, pur abitando a Adelaide Cottage, mantengono un pied à terre a Palazzo per quando devono lavorare a Londra. Senza contare che abitare in quel luogo, anche se per poco tempo, comporterebbe rivangare ricordi che anche per il Principe sarebbero dolorosi. Da qui l’idea di comprare una casa di proprietà, anche per non dipendere dai favori di Re Carlo che darebbe loro in gentile concessione l’eventuale appartamento a Kensington Palace.

D’altro canto, l’acquisto di una casa vicino a Londra incentiverebbe Harry a tornare più spesso nel suo Paese e questo naturalmente non è gradito a Meghan che sicuramente lo lascerebbe andare da solo. Si creerebbe così una situazione esplosiva che provocherebbe una frattura ancora più profonda tra i due che già praticamente vivono da separati ma almeno sotto lo stesso tetto. Ormai le loro carriere sono separate, anche se Lady Markle molto più del consorte è consapevole che la coppia non può scoppiare almeno di facciata, perché altrimenti sarebbe la fine anche economica dei Sussex. Dunque, l’acquisto di una casa a Londra è dal punto di vista di Meg una doppia spina nel fianco.

Meghan Markle, look da brivido

Probabilmente, il Duca e la Duchessa avranno discusso anche di questa faccenda durante una breve vacanza che si sono concessi ai Caraibi dopo tutti gli impegni pubblici cui hanno partecipato congiuntamente in occasione della Giornata della Salute Mentale. Si sono presi del tempo per riflettere su come gestire al meglio i loro prossimi progetti.

Lontano dai riflettori però Meghan è apparsa stanca e trascurata. Al loro arrivo all’aeroporto di Atlanta indossava un lungo abito nero aderente, occhiali da sole, un cappello di paglia che teneva in mano, una borsa in tela con la scritta “Cream of the Islands”, un mix tra sacchetto della spesa e souvenir da turista. Ai piedi però portava le sue ciabattine di Hermes e intorno al collo il foulard iconico del brand, ma gli accessori griffati anziché giovare al suo aspetto, le hanno dato il colpo di grazia, facendola apparire come una celeb in declino.