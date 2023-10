Quando la concorrenza è alta, Meghan Markle gioca la carta dell’eleganza seducente. Et voilà, indossa un outfit avorio di Altuzzara che lascia scoperte le spalle e parte di décolleté e schiena e catalizza l’attenzione di tutti.

Meghan Markle, il piano per non restare nell’ombra

È così che Meghan Markle si è presentata insieme a Harry a un evento organizzato a New York in occasione della Giornata sulla Salute Mentale. Un tema molto seguito dai Royal di tutto il mondo. Per citare qualche nome, Letizia di Spagna che ha presenziato a un altro appuntamento organizzato a Madrid vestita di verde o Kate Middleton che in Gran Bretagna ha fatto parlare di sé con la giacca gialla.

Meghan e Harry sapevano di essere gli sfavoriti in questa partita giocata per dare visibilità e lustro ai loro impegni benefici. Perché mentre i Principi del Galles hanno un importante ruolo istituzionale e agiscono in rappresentanza della Monarchia britannica, i Sussex sono dei semplici e ricchi cittadini privati che investono in attività benefiche (con un guadagno personale almeno in prestigio e lustro), trampolino di lancio per i sogni politici della Duchessa.

Fonte: Getty Images

Qualcuno ha definito gli sforzi di Harry e Meghan per restare a galla e competere con William e Kate come “disperati”. Sta di fatto che Meghan, ambiziosa e combattiva qual è, ha optato per la strategia del fascino.

Meghan Markle seduce con le spalle nude

In effetti, Lady Markle era incantevole a New York con un completo avorio, modernissimo e nel contempo seducente ma con classe. La moglie di Harry si è affidata a uno dei suoi brand di lusso favoriti, Altuzzara. Ha scelto un ensemble tra il beige e il bianco panna di lana vergine, composto da un blazer molto particolare che lascia nude le spalle e ha maniche lunghe scampanate e un paio di pantaloni a gamba larga con riga in mezzo, modello Bendix.

Fonte: Getty Images

Chi è lo stilista Altuzarra

Fondato da Joseph Altuzarra nel 2008, il marchio amata da Meghan punta su eleganza, femminilità e seduzione. Ma soprattutto su un ruolo femminile forte nella società, infatti Altuzarra parla del potere, del coraggio e della sensualità della donna moderna. Un messaggio perfetto per Lady Markle che ha completato il suo look con delle décolleté a punta e dal tacco sottile, firmate Aquazurra.

L’outfit nel suo insieme vale circa 4mila euro, gioielli esclusi. Meg ha scelto si sfoggiare una collana a girocollo in oro giallo e degli orecchini pendenti molto particolari in oro, smeraldi e zaffiri che Sarah Hendler ha creato per lei. Ultimo dettaglio, il messy bun spettinato che dal giorno del suo matrimonio con Harry nel 2018 è diventato la sua pettinatura iconica (leggi la nostra intervista all’hairstylist).

Il disagio di Harry

La strategia di Meghan ha in effetti funzionato. Tutti hanno parlato del primo evento organizzato interamente da Archewell, l’associazione fondata dai Sussex, ma più per il look della Duchessa che per i contenuti di cui si è discusso nella tavola rotonda di New York dove lei e Harry erano i protagonisti indiscussi.

Fonte: Getty Images

Harry e Meghan sono arrivati sorridenti all’evento e hanno tenuto un breve discorso di ringraziamento per tutte le persone che hanno lavorato al loro progetto e per i genitori che hanno condiviso le loro esperienze creando una comunità. Ma mentre Lady Markle si è confermata un animale da palcoscenico, il Principe al solito non è sembrato molto a suo agio. Si vedeva lo sforzo di stare concentrato e pure il sorriso di circostanza si è spento.