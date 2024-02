Meghan Markle e Harry sono in Canada, lui si lancia col bob e lei a bordo pista sfoggia un bomber di Hermes e diamanti per un totale di 179mila euro

Meghan Markle e Harry sono in Canada per celebrare gli Invictus Day e la Duchessa del Sussex non perde occasione per mettersi un mostra con un look esageratamente griffato e gioielli da capogiro, per un totale di 179mila euro circa. E se pensate che si sia agghindata così per un gala, vi sbagliate. Meg semplicemente è andata sulla pista da bob, tenendo mano nella mano il suo Harry.

Harry e Meghan Markle, il viaggio extra lusso in Canada

Qualsiasi cosa Harry e Meghan Markle facciano, finiscono per combinare pasticci o diventare vittime dei loro modi poco urbani, facendo figuracce come al Super Bowl. E così per il viaggio in Canada, dove si sono recati per due giorni soggiornando in una struttura extra lusso con ogni tipo di comfort, giusto per poter festeggiare San Valentino come si deve. Il motivo del tour sono gli Invictus Games che nel 2025 celebrano un importante traguardo.

I Sussex si sono concessi questo breve viaggio di due giorni in un momento particolarmente ricco di novità per loro, a cominciare dal nuovo contratto milionario di Meghan per dei podcast e il cambio di cognome dei figli. Ma non va dimenticato nemmeno cosa sta accadendo dall’altra parte dell’oceano, in Inghilterra, dove Re Carlo ha un cancro.

Meghan Markle, look sulla neve da 179mila euro

Ma Harry e Meghan devono pensare ai loro interessi e ai loro affari. E così eccoli splendidi sulla neve delle piste canadesi. Lady Markle arriva a Whistler per veder sfrecciare i bob con un outfit casual ma griffatissimo. Iniziamo con il bomber nero di Hermes da 3.500 euro circa, della passata stagione. Un capospalla meraviglioso, imbottito pare, di piume d’oca. Una scelta in controtendenza per Meg, convinta animalista, tanto da scontrarsi con la Regina Elisabetta e la tradizionale caccia alla volpe di Natale, durante il primo anno di matrimonio con Harry.

Il resto del look sulla neve è composto da un paio di jeans neri di La Ligne, gli stivali Kamik “Sienna”, gli occhiali da sole Blenders “Grove” e un berretto in cashmere Aritzia “Babaton”, cover del telefono di Bottega Veneta. Per impreziosire il tutto, Meghan ha indossato i tre anelli di Birks, che valgono circa 11.502 euro, e per non farsi mancare nulla ha indossato anche il preziosissimo anello di fidanzamento, stimato circa 163.650 euro. Et voilà un tipico outfit da sfoggiare sulla neve.

Harry e Meghan, mano nella mano

Intanto Harry e Meghan hanno sfoggiato i loro migliori sorrisi a favore di obiettivi. Sono apparsi molto complici e molto uniti, in perfetta armonia, contro ogni voce di crisi e separazione. E, prima che Harry si lanciasse con lo slittino, sulla pista da bob sono arrivati, camminando mano nella mano come è da loro tradizione.

Infatti, quando ancora erano al servizio della Monarchia britannica non mancavano mai di farsi vedere agli eventi con le dita intrecciate anche se la Regina Elisabetta non approva.