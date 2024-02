Meghan Markle condivide una sua nuova foto per celebrare il contratto milionario per dei nuovi podcast. La Duchessa cambia vita e Harry non c'è più

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle condivide una sua nuova foto, sono rarissime da quando non è più membro senior della Famiglia Reale, per celebrare il nuovo contratto che ha firmato per la sua serie di podcast. E ovviamente vale una fortuna.

Nuova vita per Meghan Markle, si potrebbe dire, che dopo gli insuccessi professionali del 2023, compresa la sua fondazione benefica Archewell che di fatto ha avuto nel corso di un anno solo due sostenitori, e dopo le delusioni cocenti di Hollywood. La Duchessa del Sussex dunque si rimette in pista e lo fa senza Harry, o quasi, perché il peso della Corona britannica vale pure qualche cosa. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle, il nuovo contratto milionario

Mentre Harry è corso a Londra per una brevissima visita a suo padre Carlo malato di cancro, Meghan Markle è rimasta a Montecito per definire gli ultimi dettagli della sua nuova carriera. L’abbiamo vista cucina per beneficenza, ma il campo privilegiato di Meg restano i podcast.

Archiviata la collaborazione, finita male con Spotify, ha trovato un altro partner professionale. Si tratta di Lemonada che, oltre a ospitare la serie Archetypes, per altro presente su tutte le piattaforme podcast, lancerà un nuovo progetto condotto niente meno che da Lady Markle in persona.

Lo ha annunciato la Duchessa sul nuovo sito della sua fondazione, Sussex.com. Sulla pagina web si possono leggere tutte le informazioni relative alle opere benefiche di Archewell, cui si aggiungono tanti dettagli sul periodo che Harry e Meghan hanno trascorso a Palazzo.

Tra i vari progetti è stato annunciato il nuovo podcast di Lady Markle in collaborazione con Lemonada: “Sono orgogliosa di poter ora condividere la notizia che mi unisco al brillante team di Lemonada per continuare il mio amore per il podcasting”, ha detto Meghan in una nota. “Essere in grado di supportare un’azienda fondata da donne con una lista di podcast stimolanti e altamente divertenti è un modo fantastico per dare il via al 2024. Il nostro progetto è di ripubblicare Archetypes in modo che più persone possano ora accedervi, oltre a lanciare un nuovo podcast che è in lavorazione. Non vedo l’ora di poterlo pubblicare e sono felicissima di unirmi alla famiglia Lemonada”.

In questo progetto non c’è spazio per Harry. La nuova vita, almeno quello professionale, di Meghan non prevede più la presenza del marito, quanto meno nell’immagine, forse per questo non sono andati al Super Bowl.

Meghan Markle, la nuova foto

Per celebrare questa collaborazione, Meghan ha posato per un nuovo ritratto. Sono pochissime le foto ufficiali della Duchessa del Sussex pubblicate dopo la separazione dalla Famiglia Reale. Lo scatto è stato realizzato dal suo amico fotografo Misan Harriman, autore anche delle foto del fidanzamento e del matrimonio dei Sussex. Lui è un amico di famiglia cui spesso la coppia si affida.

Nell’immagine Meghan, molto dimagrita e in forma, guarda dritta l’obiettivo sorridendo. La moglie di Harry indossa un body grigio, a collo alto e sbracciato. Tiene le braccia conserte mettendo in mostra il bracciale e l’orologio di Cartier di Lady Diana. I capelli neri sono lasciati sciolti e lisci. Il make up è tenue, sui colori rosati.

Il ritratto perfetto di una donna in carriera che però non vuole apparire troppo arrivista o aggressiva, ma lascia sempre spazio alla dolcezza e all’altruismo. La foto piace ai fan di Meg, ora sta a lei giocare la partita mettendo in campo una strategia vincente, dunque diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora.