Meghan Markle, nuovo lavoro dopo il flop su Spotify

Fonte: IPA Meghan Markle

Novità per Meghan Markle sul fronte lavorativo. La moglie del Principe Harry tornerà a fare podcast dopo il flop su Spotify. L’ex attrice ha stipulato un nuovo accordo con Lemonada Media. La duchessa di Sussex si è detta orgogliosa per questa nuova opportunità professionale. Pare che anche il figlio di Re Carlo sarà coinvolto in questo progetto.

Meghan Markle torna ai podcast dopo il flop su Spotify

Meghan Markle sarà la voce di un nuovo podcast prodotto da Lemonada Media, società fondata nel 2019 e che oggi produce più di 40 podcast diversi sui più svariati argomenti. In una dichiarazione rilasciata ai media americani, l’ex attrice ha dichiarato di “essere felice di sostenere un’azienda fondata da sole donne e di tornare ad occuparsi di podcast”.

Non è chiaro quando verrà lanciato il nuovo podcast di Meghan Markle o quanto guadagnerà l’ex membro della famiglia reale inglese. Pare certo, però, il coinvolgimento del Principe Harry in questa nuova collaborazione. La scorsa estate la coppia ha dovuto fare i conti con la scelta di Spotify di rompere il loro sodalizio.

Spotify e la società di produzione audio di Meghan e del principe Harry, l‘Archewell Audio, hanno diffuso una nota congiunta sostenendo di aver “concordato di separarsi” ed essere “orgogliosi” della serie “realizzata insieme”. Meghan e il figlio di Lady Diana avevano firmato alla fine del 2020 un accordo da 20 milioni di dollari con Spotify, ma – secondo alcune persone vicine al colosso dello streaming – la coppia non ha soddisfatto il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo.

I duchi di Sussex hanno prodotto solo una serie con la loro etichetta di podcast, Archewell Audio: lo spettacolo chiamato ‘Archetypes’ è stato super-plublicizzato dalla piattaforma su vari mercati e ha attirato migliaia di ascoltatori, attratti dalle conversazioni della duchessa con donne influenti. Ma secondo Variety, che ha citato una fonte certa ma anonima, Spotify si aspettava di ricevere più materiale.

Dopo la rottura con Spotify Meghan Markle si è messa alla ricerca di nuove opportunità: detto, fatto. L’ex protagonista di Suits è ora pronta a mettersi in gioco con Lemonada Media. Tra i progetti futuri si parla inoltre di un libro autobiografico per Meghan, sulla scia di quello del marito Harry uscito lo scorso anno (Spare).

La vita di Harry e Meghan lontana dai Windsor

Da quando hanno lasciato la famiglia reale inglese – nel 2020 – Harry e Meghan hanno provato a farsi strada nel mondo della comunicazione. La coppia ha creato un’organizzazione filantropica e una società di produzione audio e video dal nome Archewell. Hanno quindi siglato accordi con Netflix a settembre 2020 e Spotify a dicembre 2020. La partnership quinquennale con Netflix ha fruttato alla coppia 100 milioni di dollari.

Tra i progetti distribuiti da Netflix tre docu-serie tra cui “Harry & Meghan”, uno spettacolo in più parti in cui la coppia discute del loro turbolento e talvolta controverso rapporto con i reali. Prima che l’accordo della coppia con Spotify finisse nel 2023, Markle ha pubblicato 12 episodi di un podcast in stile intervista intitolato Archetypes in cui ha intervistato tra i tanti: Mariah Carey, l’ex First Lady canadese Sophie Grégoire Trudeau, Paris Hilton, Serena Williams.