Meghan Markle ignorata dagli amici famosi: un incubo

Ancora problemi per la moglie del Principe Harry: il suo nuovo podcast non andrà più in onda quest'anno

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Il lancio del nuovo podcast di Meghan Markle è stato posticipato al 2025 perché i suoi amici famosi non hanno tempo per lei. L’ex attrice è sempre più sola dopo la faida con la famiglia del Principe Harry: secondo le ultime indiscrezioni Re Carlo sarebbe pronto a riabbracciare il figlio più piccolo ma non la nuora, con la quale i rapporti restano tesi nonostante la nascita dei nipoti Archie e Lilibet.

Rinviato il nuovo podcast di Meghan Markle

Il distributore del nuovo podcast della Duchessa di Sussex, Lemonada Media, ha posticipato l’uscita dei nuovi episodi di almeno un anno. Diverse le ragioni dietro questa decisione improvvisa. A quanto pare per paura che venga messo in ombra dal programma di cucina di Meghan Markle su Netflix ma anche per timori legati ai “conflitti di programmazione” tra il lancio del suo podcast e quello del nuovo marchio lifestyle di Meghan, American Riviera Orchard.

Ma ci sarebbe un altro motivo che avrebbe spinto l’editore a rinviare il progetto: la scarsa disponibilità di personaggi famosi pronti a chiacchierare con Meghan Markle. “Nessuno sembra interessato a collaborare perché impegnato in altre faccende che ritiene più importante”, ha spifferato al Sun il royal expert Kinsey Schofield. Nessun Vip, dunque, sarebbe propenso a riorganizzare la propria agenda per dare lustro al nuovo podcast di Meghan.

Sophie Grégoire Trudeau prende le distanze da Meghan Markle

Come se non bastasse di recente Sophie Grégoire Trudeau, l’ex moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, ha preso le distanze da Meghan Markle. Quest’ultima aveva parlato di un’amicizia molto forte tra le due durante una puntata del precedente podcast

Archetypes. Secondo la versione fornita da Meghan Sophie le avrebbe inviato piccole meditazioni durante la gravidanza e l’avrebbe incoraggiata e sostenuta nel periodo in cui ha deciso di mollare i Windsor insieme al marito Harry. Stando al racconto di Meghan, i suoi figli e quelli di Sophie giocavano insieme mentre loro si godevano del buon vino.

In un’intervista per il Times, però, Sophie Grégoire Trudeau ha raccontato una versione differente: “La conosco…ma non abbiamo passato molto tempo insieme”. Una versione che non combacia molto con quella fornita da Meghan Markle, che ha invece lasciato intendere di un rapporto molto stretto e profondo con Trudeau.

Tra l’altro si è detto molto del modo in cui la Markle ha trattato la sua cerchia ristretta dopo aver sposato il Principe del Sussex, inclusa la sua “migliore amica” Jessica Mulroney, che era la stilista di Sophie . Secondo Page Six, il motivo per cui Meghan ha messo da parte Jessica era perché lei “cercava di fare carriera con la loro amicizia”.

“Penso che sia un po’ strategica con i suoi amici e una volta che ha finito con loro li mette da parte e se ne dimentica, cancella il loro numero e in alcuni casi li blocca, ha dichiarato l’esperta reale Charlotte Griffiths che ha poi citato un termine gergale dell’Urban Dictionary, “Markled”, che descrive proprio il momento in cui qualcuno inizia a prendere le distanze da qualcun altro. Un atteggiamento che la moglie di Harry pare aver avuto spesso nella sua vita.