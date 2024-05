Meghan Markle, il viaggio segreto per scoprire le sue origini

Fonte: IPA Meghan Markle

Nel corso del suo viaggio in Nigeria, Meghan Markle ha parlato con orgoglio delle sue origini africane, ma non si è trattato della prima trasferta in cui la Duchessa è entrata a stretto contatto con la propria identità. In passato, infatti, la consorte del Principe Harry ha visitato Malta per ripercorrere le orme della sua famiglia paterna. E, proprio di quell’esperienza, hanno parlato alcuni testimoni in una recente intervista.

Il viaggio di Meghan Markle a Malta

Correva l’anno 2015 quando Meghan Markle si imbarcava in un viaggio sull’isola di Malta per scoprire quali fossero le sue radici. A quell’epoca, la Duchessa di Sussex non aveva ancora incontrato il Principe Harry, ed era soltanto un’attrice decisa a raccontare le sue origini di donna di etnia mista in articolo per Elle Magazine. Quasi 10 anni dopo, alcune figure che l’hanno accompagnata nella sua avventura hanno parlato di Meghan al Daily Mail, restituendo un ritratto inedito della donna.

La Markle in quell’occasione soggiornava a Casa Ellul, un hotel di lusso con suites che costavano oltre 600 sterline (circa 700 euro) a notte. “La ricordo come una donna molto estroversa e gentile, interessata al buon cibo e al buon vino” ha raccontato al tabloid Matthew Ellul, co-fondatore della struttura. Dello stesso avviso anche Kurt Arrigo, un fotografo scelto dalla Malta Tourism Authority per immortalare Meghan durante la visita: “Fu un periodo molto piacevole. Fu molto facile lavorare con lei perché aveva fatto la modella e diversi servizi fotografici. Sapeva come posare e come mostrarsi all’obiettivo fotografico” ha spiegato l’uomo.

Quali sono le origini di Meghan Markle

Meghan Markle è cittadina statunitense, ma ha parlato in più occasioni delle sue radici miste. Se sua madre Doria Loyce Ragland è di origini afroamericane, suo padre Thomas Wayne Markle dovrebbe invece vantare una discendenza olandese e irlandese. Proprio le indagini sulla sua famiglia paterna la portarono nel 2015 a Malta, dove, secondo le informazioni raccolte dal Daily Mail, avrebbe vissuto la sua trisnonna. Mary Bird, questo il nome della donna, nacque proprio sull’isola nel 19esimo secolo. Era figlia di Thomas Bird, un ufficiale del 12esimo reggimento che visse con la moglie irlandese proprio a Malta, a quell’epoca colonia britannica.

Mary si trasferì a New Brunswick, Canada, nel 1866, e morì nel 1925 a 63 anni nello stato americano del New Hampshire. Sua figlia Gertrude e il marito, Frederick Sanders, erano i genitori della madre di Thomas Markle, Doris, nonna di Meghan.

Da parte materna, invece, Meghan Markle ha scoperto grazie a un test del DNA di avere origini africane: lo aveva rivelato anche nel suo podcast Archetypes, in cui spiegava di essere per il 43% Nigeriana. Orgogliosa delle proprie radici, l’attrice le ha spesso rivendicate con forza, anche nel corso del recente viaggio effettuato con Harry in Nigeria: “Molti Afroamericani non sanno quale sia esattamente il loro Paese d’origine, e per me e mia madre è stato molto importante sapere che si tratta della Nigeria. Le donne nigeriano sono coraggiose, resilienti, potenti e bellissime. Mi lusinga molto essere in vostra compagnia” aveva spiegato proprio visitando il Paese.