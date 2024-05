“Meghan Markle troppo nuda”: scoppia la polemica dopo la visita in Nigeria

Fonte: Getty Images Meghan Markle in Nigeria

Non c’è pace per Meghan Markle. La moglie del Principe Harry è costantemente al centro di critiche e polemiche: questa volta è finita nel mirino della first lady nigeriana Oluremi Tinubu, moglie del Presidente della Nigeria Bola Tinubu. Nello specifico, non sono stati particolarmente apprezzati i look della Duchessa di Sussex, considerati troppo sconvenienti per il Paese in cui ha fatto tappa insieme al marito per promuovere gli Invictus Games.

Meghan Markle criticata dalla moglie del Presidente del Nigeria

Come riporta il Sun, durante il discorso tenuto in occasione del primo anno in carica del presidente Bola Tinubu, Oluremi Tinubu ha ribadito come le donne abbiano dato un contributo significativo a tutte le sfere della società. E qui non è mancata una tagliente frecciatina a Meghan Markle, che avrebbe puntato troppo sulla “nudità”. Le ragazze e le donne in Nigeria “non vogliono imitare e cercare di emulare le star del cinema americano con la loro nudità”, ha rimarcato la moglie del Presidente.

E poi: “Il messaggio qui è che dobbiamo salvare i nostri figli. Osserviamo il modo in cui si vestono. Non avremo un Met Gala. La nudità è ovunque e gli uomini sono ben vestiti. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Dire loro che non accettiamo la nudità nella nostra cultura. Non è bello. Non è affatto bello”.

Per il momento Meghan Markle non ha replicato a queste critiche anche se durante la sua permanenza africana molti avevano già storto il naso per i look eccessivamente costosi firmati da stiliste del calibro di Carolina Herrera, Altuzarra e Johanna Ortiz che risultavano di cattivo gusto in un Paese come la Nigeria, tra i più poveri al mondo.

Nello specifico, non è particolarmente piaciuto l’abito dall’effetto pelle nude che Meghan Markle ha scelto per il primo appuntamento in Nigeria. Un lungo vestito in seta color pesca, dotato perfino di strascico, sbracciato, con gonna a balze, piuttosto aderente e decisamente poco adatto per incontrare i i bambini della Wuse Lightway Academy, una scuola sostenuta dalla loro fondazione, la Archewell Foundation.

Tra l’altro in uno degli outfit sfoggiati in Africa Meghan ha omaggiato anche la defunta suocera Diana, indossando una preziosa croce di diamanti con catena d’oro che ha utilizzato per mettere in risalto la sua profonda scollatura. Più volte nel corso degli anni la Markle ha mostrato i gioielli della Principessa del popolo, che ha ereditato dopo il matrimonio con Harry.

Meghan Markle ha fatto arrabbiare ancora una volta la royal family

Il viaggio in Nigeria non è particolarmente piaciuto neppure alla royal family, che ormai da tempo ha preso le distanze dai Duchi di Sussex. Per il Principe William quello compiuto da Harry e Meghan è sembrato a tutti gli effetti un tour reale che, come ha spifferato l’esperto reale Tom Quinn, “rappresenta un vero e proprio affronto, una dichiarazione audace di indipendenza”.

“Questo non piace affatto a William e a Carlo, che vedono in queste azioni un’affermazione di autonomia: ‘Non abbiamo bisogno del vostro permesso per agire come reali, opereremo alle nostre condizioni, quando e dove vogliamo’ – ha continuato Quinn -. Ad alimentare il disappunto c’è poi il tempismo in cui è arrivato questo viaggio, ovvero mentre Re Carlo e Kate Middleton lottano contro il cancro, e il fatto che tutto è stato fatto a favore di telecamere per il loro prossimo documentario in uscita su Netflix”.

Per molti sudditi del Regno Unito Meghan Markle starebbe approfittando dell’assenza di Kate Middleton per riacquistare un certo prestigio. Da tempo, infatti, la sua popolarità è in calo. Da quando la Principessa del Galles ha annunciato la sua malattia l’agenda di Meghan è tornata ad essere molto attiva.

Con la cognata fuori dai giochi – stando alle ultime indiscrezioni, molto probabilmente sarà così per tutto il 2024 – pare che la Markle, in accordo con il marito Harry, abbia deciso di sfruttare l’ampio spazio mediatico a disposizione.