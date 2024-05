“Meghan Markle come Lady Diana”: il Principe William va su tutte le furie

Fonte: IPA Meghan Markle come Lady Diana? William è contrario

Cresce sempre più la tensione tra Meghan Markle e il Principe William. I due cognati non hanno un rapporto da tempo e di recente il Principe del Galles non ha particolarmente gradito il viaggio dell’ex attrice in Nigeria insieme al marito Harry. Teoricamente un viaggio per sponsorizzare gli Invictus Games, in pratica un vero e proprio tour reale nonostante la rottura con la royal family. Ma c’è un altro particolare che più di tutti ha mandato il marito di Kate Middleton su tutte le furie: il continuo paragone tra la Duchessa di Sussex e la defunta Lady Diana.

Meghan Markle e il paragone con Diana che non piace a William

Durante la visita nel Paese dell’Africa occidentale con il Principe Harry, Meghan Markle ha indossato diversi abiti e gioielli che richiamavano ai sudditi britannici e non solo la memoria dell’amata Principessa del popolo. Stando a quanto riportato da una fonte a Closer Magazine, il paragone con Lady Diana è stato duramente criticato da William, che si dice sia “sconvolto” dal modo in cui Meghan viene “sfoggiata come la versione moderna” della madre scomparsa nel 1997.

“William non vuole privare Harry del diritto di celebrare l’eredità della madre – ha spiegato l’insider – Ciò che lo preoccupa è il modo in cui Meghan viene rappresentata in giro, come la versione moderna di Diana. Assieme a Kate, trova la cosa offensiva. Inoltre, per aggiungere la beffa al danno, Harry non si è consultato con lui riguardo questi viaggi all’estero e i piani futuri che apparentemente hanno in cantiere per celebrare la vita e l’eredità di Diana”.

Il fatto che la tensione con Harry e Meghan stia ora influenzando le questioni che riguardano la madre, ha aggiunto l’insider, “va oltre ogni limite per William, che non può parlarne apertamente con Carlo e Camilla perché Diana si era allontanata dai reali, di conseguenza si sente piuttosto solo su questo”.

Quanto ai paragoni tra Meghan e Diana, “per William, sua madre era unica nel suo genere, non va in giro a paragonare Kate a lei, sarebbe ridicolo. E pensa che è altrettanto ridicolo che Meghan venga paragonata a lei. Diana era così umile e non aveva neanche un dito di auto-promozione nel suo corpo. I riflettori l’hanno trovata e lei è stata costretta a lottare con loro”.

Meghan Markle e quel sospetto su Lady Diana

Secondo l’esperto reale Darren Stanton, Meghan Markle sta facendo di tutto per seguire le orme della suocera: un modo per accrescere la propria popolarità, in declino da qualche tempo. Dal look alla beneficenza, senza dimenticare le critiche alla Corona inglese, come fatto da Lady Diana dopo il divorzio da Carlo negli anni Novanta.

Non solo: pare che Meghan sia addirittura in contatto con lo spirito della Spencer. Qualche tempo fa un’altra royal expert, Kinsey Schofield, ha rivelato che – durante Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (il 6 febbraio 2022) – la Principessa Beatrice avrebbe sentito la Markle raccontare al marito di avere visto il fantasma di Diana.

“Quando Harry e Meghan erano in una stanza. – ha confidato la Schofield – La Principessa Beatrice ha sentito la Duchessa dire al principe: ‘Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te. Devi stare tranquillo‘”.

E poi: “Posso dire che Meghan ha sempre studiato il personaggio di Diana, la conosce in un certo senso. Penso che, nonostante tutto, se la principessa fosse viva sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui hanno ferito la famiglia reale”.