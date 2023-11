Fonte: Getty Images Kate Middleton, lupetto e gonna svasata: il look effetto snellente

Il nuovo libro del giornalista Omid Scobie – Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival – fa luce su un aspetto che spesso molti Royal Watcher hanno notato: Kate Middleton e Meghan Markle hanno preso ispirazione dallo stile di Lady Diana. Ma non solo come omaggio, bensì come “imposizione”. A muovere la richiesta è stato il Palazzo stesso.

Kate Middleton e Meghan Markle costrette a copiare i look iconici di Lady Diana

Chi ha visto The Crown sa quanto bene il Palazzo muova i fili dietro le quinte. Le logiche della Monarchia sono molteplici, e non tutte sono comprensibili, soprattutto perché fin troppo spesso sono segrete. Page Six ha condiviso un’anteprima del nuovo libro di Omid Scobie, ponendo l’accento in particolar modo sullo stile della Principessa del Galles e della Duchessa del Sussex. In breve, Kate Middleton e Meghan Markle si sono ritrovate spesso a doversi ispirare ai look iconici della compianta Lady Diana.

Non c’è dubbio: Lady Diana è stata assolutamente rivoluzionaria. Dal famoso Revenge Dress fino ai suoi look più belli, ha sempre destato l’attenzione di tutti con uno stile unico. Così, la Famiglia Reale stessa ha esortato la Markle e la Middleton a vestirsi come Lady Diana, facendo anche dei regali speciali, ovvero molti dei gioielli appartenuti proprio alla defunta mamma di William e Harry. “Lo sforzo a volte è andato oltre i limiti”, ha scritto il giornalista nel suo libro.

A tal proposito, proprio William e Harry sono sempre stati a conoscenza di questo aspetto e hanno dato la propria autorizzazione. “Qualcuno ogni tanto tirava fuori foto di Diana per trovare idee sui look”. Secondo Marca, l’intento è chiaro: sfruttare ancora oggi il successo di Diana, mai raggiunto da nessun altro membro della Famiglia Reale, fatta eccezione per la Regina Elisabetta.

Come ha sottolineato Omid Scobie, al momento giusto potrebbe sembrare un gesto dolce. Eppure, c’è anche il lato “nauseante” della questione, ovvero: “Si avverte anche una sensazione di nausea quando ti rendi conto che il tutto è orchestrato all’interno dello stesso sistema che ha contribuito alla sua miseria“.

Lo stile unico di Lady Diana

La storia del costume del XX secolo è stata fatta da Lady Diana. Sì, perché è stata proprio lei a rivoluzionare quelle regole tanto fisse del protocollo Reale. Per lei, la moda è sempre stata un mezzo potente attraverso il quale esprimersi: comunicare. Pensiamo a Catherine Walker, brand emergente all’epoca di Lady Diana, a cui l’ex Principessa del Galles ha dato fiducia e che oggi è uno dei marchi prediletti da Kate Middleton.

La formalità non è mai stata l’obiettivo di Diana. Colori vivaci, scelte coraggiose, come l’abbinamento di sfumature forti – rosso e viola – riproposte in seguito da Meghan Markle. Pensiamo all’abito a pois sfoggiato da Kate Middleton… ispirato da Lady Diana, ovviamente. E l’amatissimo blazer blu della Middleton è sempre copiato dal guardaroba di Diana. In effetti, non possiamo che concordare con Omid Scobie: Diana è stata ampiamente criticata dal Palazzo all’epoca per i suoi look. Oggi, però, tanto, troppo tempo dopo, le viene riconosciuto il titolo di icona di stile senza tempo.