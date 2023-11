Lady Diana, la camicia col fiocco all’asta per 100mila dollari. Anche Kate la vorrebbe

La camicia che Diana indossò nel 1981 per le foto del suo fidanzamento va all'asta per 100mila dollari. Anche a Kate Middleton piacerebbe moltissimo

Fonte: IPA Kate Middleton come Lady Diana con l’abito a pois che non passa mai di moda

Il Palazzo ha incoraggiato Kate Middleton e Meghan Markle a vestirsi come Lady Diana e tutti i loro look ispirati alla Principessa “erano discussi con William e Harry”. La presunta rivelazione bomba è stata fatta dal biografo dei Sussex Omid Scobie nel suo nuovo controverso libro, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival. Ma la strategia di Buckingham Palace è stata lungimirante, visto che la camicia rosa col fiocco, che Diana indossava per le foto del suo fidanzamento, è stata messa all’asta per 100mila dollari.

Lady Diana, la sua camicia all’asta per 100mila dollari

Che lo stile di Lady Diana sia intramontabile è evidente. A distanza di anni i suoi look sono ancora assolutamente di tendenza, anzi sono diventati iconici, motivo di ispirazione per tutte le donne del mondo, non solo per Kate Middleton e Meghan Markle. Questo perché l’ex moglie di Carlo capì ben presto che abiti, gonne e giacche sono ben più di capi di moda, ma sono dei veicoli di messaggi. E l’evoluzione del suo look ne è la dimostrazione.

Più la stella di Diana brillava di luce propria, più la Principessa diventava indipendente da Carlo, più le sue mise si facevano originali e personali. Dagli abiti da sera pieni di veli e un po’ antichi, è passata al tubino nero, dal maglione con le pecore alla camicia in seta, dalle gonne ai pantaloni. A dimostrazione che Lady D aveva sempre più consapevolezza di sé e della sua forza.

Oggi quegli abiti valgono svariate migliaia di euro. L’ultimo pezzo del suo guardaroba, in ordine di tempo, ad essere valutato è la camicia in seta rosa pallido con collo a rouche e fiocco in raso rosa che Diana indossava per le foto ufficiali del suo fidanzamento con Carlo nel febbraio del 1981. Quella camicia è stata messa all’asta di Julien’s Auctions e Turner Classic Movies Hollywood Legends per un valore tra gli 80 e i 100mila dollari.

Le immagini furono realizzate da Lord Snowden. Una giovanissima Diana sorrideva davanti all’obiettivo, indossando la sua camicia rosa, realizzata da David ed Elizabeth Emanuel, che in seguito avrebbero creato il suo abito da sposa.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e Meghan Markle, look ispirati a Diana

Gli abiti di Diana sono diventati cult, anche a causa della sua morte prematura. Ma non solo per quello. Tanto Kate Middleton quanto Meghan Markle si ispirano alla suocera mai conosciuta per replicarne lo stile, considerato la quintessenza dell’eleganza principesca. William e Harry avrebbero incoraggiato le rispettive mogli a indossare i gioielli della defunta madre, compreso l’anello di fidanzamento ora sparito della Markle.

Mentre il Palazzo le ha incoraggiate a replicarne i look. Sia Kate che Meghan hanno preso spesso Diana come modello nella creazione dei loro outfit, dal completo viola e rosso della Markle all’abito a pois neri che Lady Middleton ha indossato al Garter Day 2023 (vedi le foto sopra). Sicuramente la Principessa del Galles vorrebbe per sé la camicia col fiocco di Diana. Ma forse William non è disposto o semplicemente non può acquistarla per lei che nel frattempo ha riempito il suo guardaroba con bluse simili, in omaggio alla compianta suocera, di cui periodicamente fa sfoggio.