Lady Diana, venduto il maglione con le pecore per la cifra record di 1 milione

Un capo iconico, che racconta moltissimo del carattere particolare di Lady Diana. Oggi, a distanza di oltre 40 anni dalla prima volta in cui lo indossò, il maglione con le pecore è stato venduto per una cifra da capogiro. L’asta è infatti andata ben oltre le aspettative e, il misterioso offerente, si è aggiudicato il golf per circa un milione. La trattativa è stata gestita da Sotheby’s, a New York, che ne aveva stabilito il valore nella cifra massima di 70000 sterline.

Il maglione di Lady Diana venduto all’asta

Tante pecore bianche su uno sfondo rosso e una sola, solitaria, pecora nera. Se dovessimo definire Lady Diana, per i pochi anni che ha vissuto, potremmo davvero figurarcela attraverso una figura come questa. Dopotutto, era questo che suggeriva il suo umore durante la partita di polo alla quale partecipò nel 1981, subito dopo essersi fidanzata con il Principe Carlo, oggi Re d’Inghilterra, quando ancora non si immaginava quale sarebbe stato il suo futuro.

La Principessa ha indossato lo stesso modello anche in altre occasioni negli anni successivi, ad esempio nel 1983, e di certo possiamo considerarlo come uno dei capi più rappresentativi del suo guardaroba. Il golf, che per l’epoca era davvero stravagante, è stato disegnato da Osborne e Sally Muir per Warm and Wonderful Knitwear, azienda fondata nel 1979, quindi appena prima che Diana lo indossasse in pubblico.

Fonte: Getty Images

Stravagante è anche il termine che Sotheby’s ha usato per descriverlo, specificando che questa è stata una delle creazioni più all’avanguardia della ditta produttrice. Secondo quanto riporta Sky News, il catalogo dell’asta avrebbe indicato: “Indossato da Diana Spencer nel 1981 a una partita di polo del Principe Carlo”.

Il mistero della “copia” indossata nel 1983

Il capo venduto all’asta è quindi quello originale, il primo che la futura Principessa del Galles aveva messo per prendere parte alla partita di polo del Principe Carlo. Lady Diana ne aveva infatti indossato uno identico nel 1983, dopo il matrimonio e dopo la nascita del suo primogenito William, ma il maglione sarebbe una copia del primo. Sotheby’s specifica infatti: “Questo lotto include due lettere ufficiali, scritte nel 1981, da Buckingham Palace a Warm and Wonderful in cui spiegavano educatamente che il maglione era stato danneggiato e richiedevano una riparazione o una sostituzione“.

Visto il danno evidente, l’azienda aveva infatti provveduto alla sostituzione del capo, inviando un nuovo maglione che la Principessa aveva indossato ancora con grande entusiasmo per una partita di polo. Stavolta, però, aveva optato per un accessorio in più: un fiocco nero, che aveva portato sotto il colletto bianco stondato abbinato alle (tante) pecorelle bianche.

Una scelta molto diversa rispetto a quella fatta la prima volta, nel 1981 e da fresca fidanzata, in cui aveva portato il golf sopra una camicia bianca di cotone con colletto a lancia e indossata con l’ultimo bottone slacciato. Anche l’umore sembrava diverso: nell’uscita del 1983, Lady Diana appariva molto più rilassata, probabilmente ancora frastornata dalla gioia per essere appena diventata mamma del suo primogenito, oggi Principe del Galles e futuro Re d’Inghilterra al fianco della moglie Kate Middleton.