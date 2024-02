Fonte: IPA Cristina Parodi

Ospite di Caterina Balivo, la famosa giornalista Cristina Parodi ha gettato uno sguardo sul proprio passato professionale. Ciò le ha consentito di rivivere dei momenti speciali, come il faccia a faccia con Lady Diana. Un momento unico, che custodirà per sempre tra i suoi ricordi più preziosi.

L’incontro con Lady Diana

La storia di Lady Diana l’ha sempre appassionata, spiega Cristina Parodi a Caterina Balivo, nello studio di La volta buona. Ha sempre guardato a lei con grande rispetto, spiega, ancor prima d’avere la chance di poterla incontrare.

Erano gli anni ’90 e la storia tra lei e Carlo era costantemente al centro dell’attenzione. Dalla crisi matrimoniale all’addio scandalo, fino al tormento dei paparazzi, presenza costante nella vita dell’amatissima ex Principessa.

Di lei ha letto tanto e scritto molto, soprattutto perché con lei è emersa un’immagine inedita, quella di un membro della Famiglia Reale moderno, in grado di parlare alla gente. Non era cosa canonica che Lady Diana incontrasse la stampa, anzi. Tante le pessime esperienze nel corso degli anni e non solo con i paparazzi.

Per questo motivo il faccia a faccia di cui Cristina Parodi racconta è stato qualcosa di assolutamente speciale. La chance si presentò alla giornalista in una location inattesa, in Italia e precisamente a Rimini. L’ex volto di Verissimo presentava un convegno del quale Lady D era ospite come relatrice.

Ebbe così il coraggio di chiedere all’organizzatore di poterla incontrare privatamente, non in veste professionale. Era dunque tutto in via ufficiosa e ogni parola non sarebbe stata pubblicabile: “È stato per me molto interessante riuscire a parlare con lei, anche solo un quarto d’ora”.

Cristina Parodi e Lady Diana

In quella fase tanto delicata della sua vita, Cristina Parodi non poteva esimersi dal chiederle dei suoi figli, William e Harry, al tempo molto giovani. I due stavano già subendo enormemente il peso della stampa britannica, oggi divenuta acerrima nemica dell’ex Principe.

Ovviamente non si potevano toccare argomenti scabrosi, ha spiegato la giornalista, ma ricorda benissimo quel velo di tristezza nella risposta di Lady D: “Mi disse che non riusciva a goderseli tanto quanto avrebbe voluto. Anche se non lo si immagina, la vita di una Principessa inglese è fatta anche di mille impegni. C’è poi un pesante accanimento della stampa”.

Un confronto tra madri, si potrebbe dire, senza quella distanza che sarebbe stata ovvia con altri membri della Corona britannica. Del resto era proprio questa sua disponibilità e quest’apertura verso il mondo a contraddistinguere la compianta Principessa.

Avrebbe voluto trascorrere quanto più tempo possibile con i suoi due ragazzi, così da poter imprimere in loro dei concetti per lei fondamentali. Avrebbe voluto che sapessero, senza alcun dubbio, che nella vita nulla ha più valore dell’amore, in tutte le sue espressioni. Un fulmine a ciel sereno per Cristina Parodi, resasi di colpo conto d’avere dinanzi a sé una donna umana e normale, per quanto possibile “con dei valori belli e di famiglia”.