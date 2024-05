Bridgerton 3 e quel dettaglio su Lady Diana che non tutti hanno notato

Fonte: Getty Images/IPA L'omaggio a Lady Diana in Bridgerton

C’è anche un pezzo di Lady Diana in Bridgerton 3. Un legame assai curioso (e non semplice da notare) tra l’amata Principessa del popolo scomparsa nel 1997 e una delle serie tv cult degli ultimi anni. A farlo sapere Florence Hunt, la giovane attrice che presta il volto a Hyacinth Bridgerton, l’ultimogenita della nota famiglia inglese nata dalla penna di Julia Quinn (e trasportata su Netflix con grande successo da Shonda Rhimes).

Lady Diana in Bridgerton 3

Anche se non fa parte della coppia protagonista della terza stagione, il guardaroba di Hyacinth Bridgerton contiene qualcosa che nessun altro Bridgerton ha: un tessuto tagliato da uno degli abiti della Principessa Diana. In un’intervista per People, l’attrice classe 2007 Florence Hunt ha infatti rivelato di aver avuto l’onore di indossare un costume realizzato con lo stesso tessuto di uno dei vestiti di Lady D.

“Ho indossato questo bellissimo vestito blu – ha spiegato la Hunt – un ritaglio di un abito indossato dalla Principessa Diana. Il mio abito preferito della serie, davvero pazzesco. Mi sentivo come se stessi indossando un pezzo di storia“. L’attrice di Bridgerton ha inoltre chiesto e ottenuto dalla sartoria della serie Netflix la possibilità di tenere un pezzo di stoffa.

Fonte: Getty Images

Non è chiaro a quale abito del guardaroba di Diana si sia ispirato il costumista di Bridgerton 3 ma la defunta ex moglie di Re Carlo era nota per i suoi look iconici. Ci sono diversi outfit che potrebbero essere capitati sulla scrivania di John Glaser mentre cercava ispirazione per le mise della terza stagione. Diana amava molto il blu e il celeste e più volte ha indossato questi colori (che ben risaltavano il suo splendido sguardo) in occasioni mondane che l’hanno vista protagonista negli anni Ottanta e Novanta.

Come nel 1981, quando Lady Diana indossò un etereo abito da ballo Bellville Sassoon con spalle scoperte in occasione di una mostra al Victoria & Albert Museum di Londra, mentre quattro anni più tardi abbagliò tutti con un dress Emanuels blu smeraldo mentre danzava con Carlo durante un tour reale a Melbourne.

Fonte: Getty Images

La Principessa Diana ha poi sfoggiato un abito di chiffon azzurro senza spalline firmato Catherine Walker al Festival di Cannes del 1987. Dieci anni dopo, prima di morire nel tragico incidente di Parigi, ha indossato una scintillante creazione a trapezio blu di Jacques Azagury in una delle sue ultime uscite a Londra. Oltre agli abiti memorabili di Lady Diana, Bridgerton si è ispirato anche alla casa d’infanzia della defunta madre di William e Harry.

Fonte: Getty Images

Quando è uscita la prima stagione di Bridgerton, il creatore e produttore esecutivo Chris Van Dusen ha ammesso che la casa dei Bridgerton è molto simile a quella della famiglia Spencer, Althorp House: “L’interno di Bridgerton House è stato ispirato dalla mia visita ad Althorp mentre stavo lavorando allo spettacolo. Eleganza. Opulenza. E quella scala”, ha confidato su X.

Tornando ai costumi di Bridgerton, oltre a Lady Diana il lavoro del costumista John Glaser è stato influenzato da altre intramontabili icone di stile: si è ispirato ad Audrey Hepburn in My Fair Lady per la ribelle Eloise Bridgerton, mentre Grace Kelly e Katherine Hepburn si sono rivelate perfette per il guardaroba di Francesca Bridgerton.