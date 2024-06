Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Principessa del Galles, Lady Diana, è stata un’icona di stile indimenticabile, capace di trasformare ogni dettaglio in una dichiarazione di moda. Tra le molte storie affascinanti sul suo stile inconfondibile, una delle più memorabili riguarda l’uso di una collana come fascia per capelli. Dietro questa scelta audace e creativa si cela un piccolo segreto.

Lady Diana, il segreto della collana usata come fascia per capelli

Era il 1985 quando Lady Diana, durante una visita ufficiale in Australia con il futuro Re Carlo, fece una scelta di moda che avrebbe lasciato un segno indelebile. Indossò un collier di smeraldi e diamanti come fascia per capelli, abbinandolo a un abito monospalla ceruleo disegnato dalla sua stilista di nozze, Elizabeth Emanuel. Questo look non solo catturò l’attenzione dei media di tutto il mondo, ma dimostrò anche la capacità di Diana di reinventare gli accessori tradizionali in modo sorprendente.

Secondo Richard Dalton, l’acconciatore personale di Lady Diana, la decisione di usare la collana come fascia per capelli fu presa per una ragione pratica. Durante un evento recente al Fotografiska di New York, Dalton ha rivelato che Diana aveva il collo scottato dal sole. Per risolvere il problema, Dalton propose di trasformare la collana in una fascia, utilizzando un pezzo di elastico di mutande. Questa soluzione improvvisata non solo risolse un problema pratico, ma creò anche uno dei look più iconici della principessa.

Lady Diana e creatività sono sempre andate di pari passo. La sua capacità di trasformare un semplice accessorio in un pezzo di alta moda ha ispirato molti. L’uso della collana come fascia per capelli dimostrò che anche i gioielli più preziosi possono essere reinventati con un tocco di fantasia. Questo episodio è solo uno dei tanti che testimoniano l’abilità di Diana nel mescolare eleganza e innovazione.

Richard Dalton, che ha lavorato con Diana per oltre un decennio, ricorda molti momenti speciali legati ai capelli della principessa. In Thailandia, ad esempio, Diana indossò un abito viola e rosa shocking abbinato a orchidee nei capelli, un look che rimane uno dei preferiti di Dalton. La sua attenzione ai dettagli e la volontà di sperimentare hanno fatto di Diana una vera pioniera della moda.

L’eredità di Lady Diana

Lady Diana, collana usata come fascia per capelli, rimane un simbolo della sua influenza duratura nel mondo della moda. Anche oggi, la sua eredità continua a ispirare nuove generazioni. Nel 2022, Kate Middleton ha reso omaggio a questo look iconico indossando lo stesso collier di smeraldi e diamanti durante la cerimonia degli Earthshot Prize Awards a Boston. Questo gesto ha riportato alla ribalta uno dei momenti più amati di Diana, dimostrando come il suo stile resti rilevante e ammirato.

La creatività di Lady Diana non si limitava agli abiti e agli accessori. Elizabeth Emanuel, la stilista dietro il celebre abito da sposa della principessa, ricorda come lavorare con Diana fosse un’esperienza unica. La libertà creativa concessa alla stilista e al suo team permise di creare capolavori senza tempo, come l’abito da sposa con un lungo strascico di 8 metri e molte altre creazioni che definiscono ancora oggi la moda reale.