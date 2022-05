Lady Diana, la tiara del suo matrimonio in mostra per la prima volta: i suoi segreti

Diana, l’abito da sposa è un mito per la moda (e per gli scandali): cosa c’è da sapere

Settant’anni di Regno: una vita intera trascorsa con un’ingombrante Corona sul capo che ha sempre saputo onorare – tra alti e bassi – e che ora sente più leggera. Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta è l’evento più atteso dai britannici, celebrato in questo 2022 di ripartenza e di speranza nel quale tutti abbiamo il desiderio di ritrovare una briciola di normalità. A brillare, in questi giorni di festa, non è solo Sua Maestà. Il prezioso luccichio di una storia incredibile e senza precedenti è rappresentato dai suoi gioielli e dai 40 diademi di nozze che Sotheby’s ha deciso di esporre in occasione delle celebrazioni. Tra questi, compare anche quello di Lady Diana.

Lady Diana, i segreti del diadema di famiglia

La scelta della celebre casa d’aste londinese è stata tutt’altro che scontata. Inserire la tiara di Lady Diana è stato infatti un bell’azzardo, da un lato per quello che l’oggetto ha rappresentato per la Principessa stessa, dall’altro perché è di proprietà della sua famiglia da decenni. Gli Spencer appartengono infatti alla più antica aristocrazia britannica, con i primi rami generazionali che risalgono addirittura all’epoca Tudor.

Il diadema non viene esposto dagli anni ’60, mentre la sua creazione è di molto precedente. Sembrerebbe, infatti, che il gioiello sia stato costruito nel 1767 secondo un modello molto più semplice rispetto a quello che conosciamo oggi. La tiara è stata poi rimodellata da Garrard negli anni ’30, con l’ultimo restauro che le ha conferito il suo aspetto moderno. Attualmente, è di proprietà di Charles Spencer, l’amato fratello di Lady Diana.

Il diadema è stato progettato come una ghirlanda composta da un cuore centrale e affiancato da una serie di volute, decorate con fiori di diverse forme. Il cimelio della famiglia Spencer è completamente ricoperto di diamanti incastonati. Il design a cuore non è casuale: è stato infatti ideato per omaggiare la nonna di Diana, Lady Cynthia Hamilton, in occasione del suo matrimonio celebrato nel 1919.

Tutte le volte che Lady Diana ha indossato la tiara

La Principessa ha indossato la tiara molte volte, ben 7 dal 1983 al 1992, ma è più strettamente associata al giorno del suo matrimonio con il Principe Carlo, nel 1981. Il diadema era solo uno dei tanti particolari del sontuoso abito da sposa realizzato per lei dagli Emanuel, quello con lo strascico più lungo della storia dei Royal: sono oltre 7 metri e mezzo con 153 metri di tulle utilizzati per il velo.

Queste le parole dell’Head of Jewellery di Sotheby’s, Kristian Spofforth: “Le celebrazioni del Giubileo della Regina ci hanno dato l’occasione perfetta per esporre al pubblico un’eccezionale selezione di diademi di provenienza nobile e Reale, molti dei quali non venivano esposti da decenni”.

Lady Diana, i dettagli sulla mostra

L’esposizione di cui fa parte la tiara di Lady Diana s’intitola Power & Image: Royal & Aristocratic Tiaras inizia il 28 maggio e prosegue fino al 15 giugno. Oltre al diadema degli Spencer, la mostra di Sotheby’s in New Bond Street a Londra comprende anche il gioiello di smeraldi disegnato dal principe Alberto per la Regina Vittoria nel 1845, oltre a diversi esemplari indossati dai presenti all’incoronazione della Regina Elisabetta nel 1953.

Un piccolo numero degli oggetti compresi nell’esposizione sono messi in vendita, in particolare quelli dei designer Kiki McDonough (una delle preferite di Kate Middleton) e Christopher Thompson-Royds. Con i diademi, è esposta una collezione di ritratti Reali tra cui quello della Regina di Andy Wahrol e il celebre Ritratto dell’Armada di Elisabetta I, dipinto per ricordare il conflitto più famoso del suo lungo Regno.