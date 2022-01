Kate Middleton, primi ritratti da Regina: gli omaggi nelle foto per i 40 anni

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Sorridente, brillante e sempre perfetta. Kate Middleton compie 40 anni il 9 gennaio 2021 e si avvicina a grandi passi verso quello che sarà il ruolo per il quale sembra stata generata. La prossima Regina d’Inghilterra è stata immortalata da Paolo Roversi in una veste inedita, del tutto naturale, per celebrare questo compleanno a cifra tonda che la proietta verso un futuro che sta costruendo con grande tenacia e forza d’animo.

Kate Middleton, ritratti da Regina

Una bellezza che si racchiude tutta in quel profilo, quello che ha immortalato Paolo Roversi. Il volto di Kate Middleton è quello di una Regina contemporanea che per i suoi primi 40 anni ha voluto regalarci una nuova immagine di sé. Per farlo, ha scelto il maestro dei maestri. Ravennate di nascita e parigino d’adozione, Roversi si è costruito un percorso artistico tutto suo che ha plasmato attraverso la contaminazione di diverse arti, dalla filosofia alla musica passando per il teatro e la letteratura.

Un filo di trucco e nessuna acconciatura, per Kate Middleton, che ha voluto posare di fronte all’obiettivo per realizzare delle foto senza tempo. I gioielli sono quelli della Regina e della suocera Diana Spencer, ma lo spirito è tutto suo. L’establishment è qui solo un ricordo: lo spazio è tutto suo, di Catherine Middleton, la più grande speranza per il futuro della Monarchia Britannica.

Le tre foto scattate per i 40 anni entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra, che riaprirà le porte nel 2023 dopo un’operazione di restyling totale. I ritratti della Duchessa di Cambridge, che del museo londinese è patronessa, fanno parte del progetto Coming Home, che raggruppa una serie di ritratti iconici di personaggi famosi che verranno esposti in alcuni luoghi dell’Inghilterra a essi collegati. Nel caso di Kate, compariranno nel Berkshire, dov’è nata, alla St. Andrew’s dove ha incontrato il Principe William e Anglesey, la loro prima residenza coniugale.

Una vita destinata al successo

Nata a Reading e cresciuta a Chapel Row, Kate Middleton è nata e cresciuta per essere una Regina. E poco importa se nel suo non scorre sangue blu. È bastata un’esibizione al piano a Westminster, con Tom Walker, per scatenare migliaia di visualizzazioni. La Duchessa di Cambridge è sempre più amata, non solo dalla sua famiglia che in lei vede un punto di riferimento ma anche dal popolo britannico.

Una commoner poco commoner, proveniente da una ricca famiglia borghese, che le ha concesso il meglio per arrivare in vetta. A cominciare dalla prestigiosa Università, la St. Andrew’s, nella quale ha conosciuto il suo futuro marito, William. Di Lady Diana ha poco. E non solo dal punto di vista estetico.

Se per la Principessa del Galles il matrimonio ha aperto un lungo percorso di infelicità, per Kate Middleton è stato invece la realizzazione di un sogno. Sta vivendo la sua favola accanto all’amore della sua vita, certo, ma questo non significa che non abbia coscienza delle responsabilità che il suo ruolo comporta. È moglie del futuro Re d’Inghilterra e madre dei Sovrani che saranno – George, Charlotte e Louis. Eppure porta questo peso con il sorriso e con un’eleganza fuori dal comune.

Nei ritratti per i 40 anni, Paolo Roversi è riuscito nell’impresa che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Ritrarla al naturale, senza acconciatura e con quel capello fuori posto. Ha danzato di fronte all’obiettivo, lasciandosi andare (per la prima volta) di fronte a una macchina fotografica che l’ha resa sicura. E con un pizzico di vanità che no, non guasta mai.