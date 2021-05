Kate e William, perché il loro prossimo viaggio insieme sarà speciale

editato in: da

È un viaggio davvero speciale, quello che Kate e William hanno in programma per i prossimi giorni: il tour della Scozia li riporterà infatti nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, ben 20 anni fa. Insieme, i Duchi di Cambridge visiteranno la St. Andrews University, dove è nato il loro amore.

L’occasione è un breve viaggio istituzionale, che a dir la verità ha già avuto inizio. Venerdì 21 maggio, il Principe William ha presieduto all’apertura dell’Assemblea Generale annuale della Chiesa di Scozia, facendo le veci della Regina Elisabetta II. Da quando è stato nominato Lord High Commissioner, è lui a rappresentare la Sovrana durante l’annuale sinodo della principale chiesa della nazione. Il suo impegno consiste nel tenere i discorsi di apertura e di chiusura dell’Assemblea, mentre nel resto del tempo potrà occuparsi di altri incontri sul suolo scozzese.

Accanto a William, presto arriverà anche Kate Middleton. La Duchessa è attesa in Scozia il prossimo lunedì 24 maggio, quando si riunirà a suo marito per il resto della settimana. Una delle tappe sarà la St. Andrews University, dove entrambi hanno studiato: esattamente 20 anni fa, si conobbero nelle sue aule e presto nacque una bella amicizia, che nei mesi seguenti si trasformò in un grande amore. Quell’amore che, nel 2011, li ha portati ad un matrimonio splendido, di cui lo scorso 29 aprile si è festeggiato l’anniversario.

Kate e William torneranno dunque nel luogo che li ha visti innamorarsi, e avranno l’occasione di incontrare gli studenti per parlare con loro delle difficoltà incontrate durante la pandemia, del modo in cui si sono sostenuti a vicenda e hanno affrontato l’emergenza. Sono inoltre in programma diversi altri appuntamenti importanti, per i Duchi di Cambridge: durante il loro breve tour in Scozia, incontreranno i soccorritori del NHS (il servizio sanitario inglese) e assisteranno assieme a loro ad una proiezione speciale in un cinema drive-in, mentre William li inviterà a guardare la finale della Scottish Cup.

Per il loro primo viaggio ufficiale alle Orcadi, inoltre, Kate e William affronteranno il delicato tema del cambiamento climatico e vedranno di persona alcuni dei progetti più innovativi che mirano a proteggere l’ambiente. Insieme incontreranno anche i membri di Fields in Trust, ente di beneficenza che si occupa di proteggere gli spazi verdi in tutto il Regno Unito: il Duca di Cambridge sostiene l’associazione dal 2013, succedendo nel ruolo di presidente al Principe Filippo.