Kate Middleton e William tremano: successione al trono rivoluzionata

La linea di successione al trono britannico verrà rivoluzionata e tutto dipende ancora da Meghan Markle e Harry, anche se questa volta per una buona notizia. La nascita della loro secondogenita in estate fa retrocedere altri membri attivi della Famiglia Reale dal loro diritto di assumere la Corona. E questo fa tremare William e Kate Middleton.

Negli ultimi mesi, la Famiglia Reale è stata protagonista di molti eventi impattanti: la morte del Principe Filippo, la Megxit, le pesanti accuse di Meghan e Harry che ne hanno danneggiato l’immagine, specialmente di Carlo, ma anche la nascita di due Royal Baby, August, figlio di Eugenia di York e Lucas Philip, terzogenito di Zara Tindall.

Il 19 maggio poi è stata annunciata la gravidanza di Beatrice di York e in estate si attende la nascita della bimba di Harry e Meghan. Proprio la venuta al mondo della piccola mette in discussione la linea di successione, rafforzando i Sussex e indebolendo altri membri della Famiglia Reale, come i Conti del Wessex, che sono da sempre fedeli sostenitori della Regina Elisabetta la quale molto spesso ha fatto ricorso a loro in questioni delicate, per la loro discrezione e diplomazia.

Un boccone amaro, strategicamente parlando, per Sua Maestà ma anche per William e Kate Middleton che vedono in qualche modo i loro alleati perdere il potere. Naturalmente l’arrivo della secondogenita di Harry e Meghan è un evento meraviglioso e anche se tra i Sussex e la Corona le tensioni non cessano di esistere, sarà una gioia per tutti i Windsor accogliere la piccola con la quale però probabilmente avranno pochissimi contatti, dato che nascerà in California e difficilmente i genitori la porteranno a Londra.

Detto questo, è ovvio che i giochi di potere seguono altre regole e l’arrivo della bimba fa slittare nella linea di successione sia il Principe Andrea che le sue figlie Beatrice ed Eugenia e i loro rispettivi eredi, sia Edoardo del Wessex, quarto figlio di Elisabetta, e la sua prole.

Certamente, il diritto di successione di Carlo, William e George resta inalterato. Anzi subito dopo il primogenito dei Cambridge vengono sua sorella Charlotte e suo fratello Louis. Dunque, la continuità resta e nessun nuovo Royal Baby potrà scalzarli. Ma dopo Louis è Harry ad avere il diritto di salire al trono e dopo di lui, Archie e la nuova bimba.

Ciò significa che Harry, grazie alla sua discendenza, si rafforza rispetto alla Corona. Durante la prima ondata del virus, in cui sia Carlo che William furono contagiati, si arrivò a ipotizzare che un giorno sarebbe potuto diventare Re proprio Harry. Previsione che ha fatto tremare molti in Gran Bretagna.