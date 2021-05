Kate Middleton al museo con l’abito da 1.814 € e snobba l’anniversario di Harry e Meghan

editato in: da

Kate Middleton, l’abito pied de poule di Alessandra Rich

Kate Middleton riprende la sua agenda di impegni in presenza e visita a sorpresa il Victoria & Albert Museum in occasione di due nuove mostre inaugurate per la riapertura del museo, chiuso da dicembre. Per l’occasione la Duchessa di Cambridge ha deciso di sfoggiare un nuovo abito in pied de poule, che ricorda lo stile di Lady Diana.

È un giorno di riscatto questo per la Famiglia Reale. Beatrice di York ha annunciato di essere incinta, dando alla Regina finalmente una buona notizia, tanto da commentare di essere deliziata dalla gravidanza della nipote. E Kate Middleton celebra il ritorno alla normalità con la visita al V&A Museum di cui è patrona dal 2018. E tutto questo avviene nel giorno del terzo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan Markle che nessuno della Famiglia Reale ha voluto celebrare con un messaggio pubblico ufficiale.

Dunque, l’uscita di Kate, e soprattutto il suo nuovo look da 1.565 sterline, ossia circa 1.814 euro, eclissano definitivamente l’anniversario dei Sussex.

Lady Middleton si è presentata all’appuntamento indossando infatti un abito che ha appena fatto il suo ingresso nel guardaroba della Duchessa. Si tratta di un vestito, firmato Alessandra Rich, la stilista italiana naturalizzata inglese è tra le preferite di Kate. Il modello scelto dalla moglie di William riflette il perfetto stile british, grazie alla stoffa in pied de poule rossa e blu, particolarmente amata da Diana.

L’abito è decisamente bon ton: gonna lunga fino ai polpacci, leggermente pieghettata e tagliata sotto i fianchi, colletto tondo, maniche lunghe a sbuffo, chiuso da una fila di bottoni blu.

Kate lo abbina ad accessori navy: una piccola clutch e a un nuovo paio di décolletée, firmate Jennifer Chamandi, con fibbia d’oro che sicuramente avrà indossato con le calze anti-tacco.

Interessante la scelta dei gioielli. Lady Middleton indossa i ciondoli di Asprey Woodland con una nuova catena d’oro. La ghianda, il fungo e la foglia di quercia si richiamano allo stemma della sua famiglia, abbinando la collana a degli orecchini a cerchio dorati, di & Other Stories che costano 17 sterline (20 euro circa).