Beatrice di York è incinta: la Regina torna a sorridere

Beatrice di York compie 32 anni: il legame con la Regina e la rivalità con Kate Middleton

Beatrice di York, figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, è incinta del primo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. E la Regina Elisabetta ne è deliziata.

Finalmente, una buona notizia per Sua Maestà e la Famiglia Reale che hanno vissuto recentemente momenti molto difficili, con la morte del Principe Filippo e le tensioni causate dal caso Meghan Markle e Harry che per altro continuano ad accusare il Palazzo di maltrattamenti, senza riguardi per Carlo, William, Kate Middleton e perfino per Sua Maestà.

Dunque, Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi avranno un figlio, la nascita è prevista in autunno, come hanno annunciato ufficialmente i futuri genitori.

La sorella di Beatrice, Eugenia, è diventata mamma lo scorso febbraio di August, che quindi avrà presto un cuginetto o una cuginetta con cui giocare.

La Regina quest’anno è diventata bisnonna di un altro maschietto. Infatti, Zara Tindall, figlia della Principessa Anna, ha dato alla luce lo scorso marzo nel bagno di casa il terzogenito. Il piccolo si chiama Lucas Philip in onore del Principe Filippo. Mentre in estate è prevista la nascita della secondogenita di Harry e Meghan Markle, ma difficilmente Elisabetta riuscirà a conoscerla di persona, dato che la piccola vedrà la luce a Los Angeles e non è previsto alcun viaggio per presentare la Royal Baby alla Famiglia Reale.

Dunque, finalmente una buona notizia per Sua Maestà, colpita anche dalla perdita del suo nuovo cagnolino, scomparso improvvisamente.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati lo scorso luglio con una cerimonia private e segreta alla presenza di pochi ospiti, tra cui la Regina che ha prestato alla nipote il suo abito da sposa.

I due si sarebbero dovuti unire in matrimonio con tutti i fasti il 29 maggio 2020, ma a causa della pandemia hanno dovuto rinunciare al Royal Wedding che invece ha avuto Eugenia di York, per quanto funestato da Meghan Markle che rubò la scena alla sposa annunciando durante il ricevimento di essere incinta di Archie.