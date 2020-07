Beatrice di York ha sposato in segreto Edoardo Mapelli Mozzi

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

Beatrice di York, figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha sposato a sorpresa e in gran segreto il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. La cerimonia si è svolta al Castello di Windsor alla presenza di pochissimi invitati, tra cui sua nonna, la Regina Elisabetta.

La coppia si sarebbe dovuta sposare lo scorso 29 maggio nella Cappella Reale del St James’s Palace Saint James di Londra, ma il matrimonio fu rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Il Palazzo infatti non aveva specificato quando la Principessa e l’imprenditore sarebbero convolati a nozze. E ora si apprende che i due si sono sposati in gran segreto nella Cappella Reale di Tutti i Santi nel Royal Lodge, all’interno del Windsor Great Park.

Sposandosi, Beatrice diventa matrigna di Christopher Woolf, il figlio che Mapelli Mozzi ha avuto dalla relazione con Dara Huang. È così la prima Principessa nella famiglia di Elisabetta a sposare qualcuno con prole. Mentre in tempi recenti, il Principe Carlo è diventato patrigno dei figli di Camilla, Tom e Laura, e a sua volta la Parker Bowles è matrigna dei figli di Diana, William e Harry, ma lei non è una Principessa.

Come riporta il Daily Mail, alla cerimonia erano presenti la Regina Elisabetta, vestita in celeste, e suo marito il Principe Filippo. L’augusta coppia, che vive ancora in isolamento al Castello di Windsor, è apparsa di ottimo umore. Si pensa che anche Andrea e Sarah Ferguson fossero presenti alle nozze della figlia, anche in considerazione della vicinanza della loro dimora al luogo delle nozze. Invece non è dato sapere se la sorella della sposa, Eugenia e suo marito Jack Brooksbank, fossero al matrimonio.

Non si sa chi altro abbia partecipato al Royal Wedding. Quasi certamente è da escludere la presenza di Kate Middleton e William, ancora nel Norfolk coi figli. Così come difficilmente avranno partecipato Carlo e Camilla che il 17 luglio festeggia 73 anni.

Anche se senza i fasti di un vero Royal Wedding, Beatrice finalmente è riuscita a sposare il suo Edoardo. Il loro matrimonio è stato funestato da una serie di eventi che hanno scosso la Monarchia inglese e non solo. Prima lo scandalo che ha coinvolto il padre della sposa, poi l’uscita di scena di Harry e Meghan Markle e soprattutto la furia della pandemia.

Tra l’altro le nozze di Beatrice ed Edoardo dovevano essere l’evento che avrebbe riunito finalmente tutta la Famiglia Reale, compresi Harry e Meghan che avrebbero dovuto presenziare. Ma in fondo la cerimonia segreta ha presentato anche dei vantaggi per la sposa. Almeno lei non è stata messa in ombra, come è accaduto a sua sorella Eugenia, dato che Lady Markle ha pensato di annunciare la gravidanza proprio durante il pranzo nuziale della Principessa di York.