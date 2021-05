Nuovo lutto per la Regina Elisabetta: morto il suo cucciolo

editato in: da

Uno dei nuovi cagnolini della Regina Elisabetta è morto, così riferiscono fonti vicine a Sua Maestà. Il cucciolo sarebbe spirato tra il 15 e il 16 maggio. Dunque, un nuovo lutto per la Sovrana che dopo la scomparsa di suo marito Filippo, lo scorso 9 aprile, aveva trovato un po’ di conforto tra i suoi amici a quattro zampe.

Fergus era un cucciolo di dorgi, ossia un incrocio tra un bassato e un corgi, che è stato regalato a Elisabetta da suo figlio Andrea mentre il Principe Filippo era ricoverato in ospedale lo scorso febbraio. Stando a indiscrezioni riportate da Hello!, la Regina è rimasta particolarmente colpita dalla perdita del suo cagnolino.

Infatti, Elisabetta, che da anni ormai aveva deciso di non prendere più nuovi cani a Palazzo, a causa dell’avanzare dell’età e per evitare che le sopravvivessero, ha accolto con gioia l’arrivo dei cuccioli in un momento particolarmente difficile, quando suo marito Filippo stava male. E dopo la sua morte, più volte, è stata fotografata mentre portava a spasso i cagnolini nei giardini di Frogmore, tanto che la loro compagnia sembrava essere l’unico sollievo e l’unico svago dal dolore per la perdita subita. Motivo per cui la morte improvvisa di Fergus ha colpito duramente Sua Maestà.

Lo scorso marzo dunque Elisabetta ha dato il benvenuto a due cuccioli, che ha chiamato Fergus e Muick, in onore alla sua discendenza scozzese, ereditata dalla Regina Madre.

Fergus deriva da Fergus Bowes-Lyon, defunto zio della Regina, e il nome di Muick da Loch Muick, che si trova nella tenuta di Balmoral. Muick, differentemente da Fergus, è un corgi.

I corgi sono i cani preferiti della Regina, come è noto, che ha ricevuto il suo primo cucciolo all’età di 18 anni. Nel 2018 sono mancati gli ultimi due superstiti di una lunga dinastia, Whisper e Willow. Mentre lo scorso dicembre, poco prima di Natale, aveva perso Vulcan. Attualmente a fare compagnia a Elisabetta sono rimasti Muick e Candy, un dorgi.

La notizia della morte di Fergus è circolata subito dopo che si è appreso che la Regina si è recata a Balmoral. Buckingham Palace non ha commentato la dipartita del cagnolino.

Di solito Elisabetta si sposta nella sua dimora scozzese ad agosto, dunque il personale è stato allertato anzitempo per fare in modo che tutto fosse a posto all’arrivo anticipato di Sua Maestà.

Probabilmente, Elisabetta alloggerà a Craigowan Lodge, una casa in pietra con sette camere da letto, generalmente assegnata ad amici e famigliari della Regina durante le loro visite a Balmoral. Probabilmente, la Regina avrà preferito soggiornare in una casa più piccola, per non sentire troppo la mancanza di suo marito.