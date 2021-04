Elisabetta, l’ultimo saluto a Filippo con una foto e l’unica consolazione

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

L’ultimo saluto di Elisabetta a Filippo arriva con una foto postata su Instagram, mentre la Regina si consola grazie ai suoi cani. The Queen sta affrontando la prova più terribile: la morte dell’uomo che ha amato per tutta la vita e con cui ha condiviso 73 anni di matrimonio.

Un amore travolgente, nato quando erano giovanissimi, e continuato per decenni. Filippo è rimasto sempre accanto alla Sovrana e non l’ha mai abbandonata, scegliendo spesso di fare un passo indietro e rinunciare ai suoi sogni pur di aiutarla. Il loro è stato un legame sincero e fortissimo che nemmeno la morte riuscirà a spezzare.

A poche ore dai funerali del Duca di Edimburgo, la Regina ha voluto salutare a modo suo il marito, pubblicando un tenero scatto su Instagram. Una foto realizzata nel 2003 in cui i due sono seduti sull’erba, in Scozia, e sorridono felici. Un modo per imprimere nella memoria i momenti bellissimi trascorsi con l’uomo che la Regina ha amato per tutta la vita. “Sua Maestà desidera condividere questa fotografia privata, scattata nel 2003 dalla contessa di Wessex in cima ai Coyles of Muick, in Scozia – si legge nella didascalia -. La sovrana e la Famiglia Reale sono grate per i messaggi di cordoglio da tutto il mondo e sono state commosse nel vedere e sentire così tante persone che condividono bei ricordi del Duca, per celebrare la sua vita”.

Chi la conosce afferma che The Queen sarebbe molto provata, ma, come accaduto in passato, avrebbe già mostrato la sua forte tempra e la capacità di affrontare anche questa prova difficile. L’unica consolazione della Sovrana per ora sarebbero i suoi cani a cui è legatissima. Dopo essere scomparsa per alcuni giorni, Elisabetta è stata fotografata mentre lasciava il Castello Windsor, dirigendosi verso Frogmore Gardens per portare a passeggio i suoi cani.

Un momento di spensieratezza in un periodo davvero complicato per la Regina. Tutta la famiglia reale si è stretta intorno a lei e la speranza è che la morte di Filippo possa mettere fine alle diatribe che hanno diviso Harry e William. Secondo alcune indiscrezioni Kate Middleton sarebbe decisa a far riavvicinare i due fratelli, in lite dopo l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey.